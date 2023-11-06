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人工流產算活產？ 通報定義爆爭議

聯合報／ 記者劉懿萱鄒尚謙／連線報導

台灣少子化日趨嚴峻，去年嬰兒死亡率卻創下近14年新高，新生兒死亡率更是近15年最高。六都中，新北、高雄市新生兒、嬰兒死亡率近5年常高居前兩名，甚至略高於全國平均，新北衛生局長陳潤秋說，這與各縣市活產通報定義不一有關，部分醫院將人工流產新生兒「先報活產，再報死亡」，籲請中央修正出生通報定義。

「請領新生兒生育補助需報活產、登記戶口。」成大公衛教授呂宗學則點出「先報活產，再報死亡」關鍵，他認為，除了中央應修改新生兒死亡率定義，地方政府也應放寬用死產證明也能申請生育補助。

對於陳潤秋和學者建議，國健署長吳昭軍表示，尊重新北市有特殊想法，但為方便與國際間比較，通報系統是依WHO建議設置，若想排除特定情況，統計處在排除分析上已可做到。

衛福部統計，去年嬰兒死亡率千分之4.4，創近14年新高；新生兒死亡率千分之2.8，更是近15年新高。台灣婦產科學會秘書長黃建霈說，台灣規定新生兒有心跳就要通報活產，另外，台灣高齡產婦增加，早產率變高，當出生數下降，死亡率即可能上升。

六都數據顯示，新北、高雄市的新生兒、嬰兒死亡率近5年常高居前兩名，也略高於全國平均。陳潤秋說，專家學者回顧兒童死因分析，認為與「出生通報過度登記活產」有關，即人工流產手術的出生兒「先報活產，再報死亡」，造成死亡率飆高。

承接國健署兒童死因回溯分析專案辦公室的呂宗學指出，最大問題是縣市政府為鼓勵生育，加碼生育津貼，有些胎兒雖是人工流產死亡，家屬卻希望開活產證明請領津貼，他認為，地方可參照勞保中生育給付條件，放寬認定，讓活、死產證明都能申請生育津貼。

另外，醫師對活產定義認知也不同，呂宗學說，OECD（經濟合作暨發展組織）國家不把未滿22周、500公克以下新生兒死亡率列入計算，他建議中央增列排除上述兩者新生兒死亡率數據，盡量減少「過度登錄」。

國健署婦幼健康組簡任技正陳麗娟則表示，2017年起，排除、未排除小於500公克或22周胎兒的死亡率的統計皆公布於官網；生育補助是否納入死產證明，尊重各地方政府財源考量及規畫。

死亡率 新生兒 生育補助

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