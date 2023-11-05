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52歲婦健檢報告「紅通通」還不吃藥 醫師火大再聽下句話瞬間感動

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52歲婦健檢報告「紅通通」還不吃藥 醫師火大再聽下句話瞬間感動

聯合報／ 記者吳慧芬／高雄即時報導
高雄縣醫師公會理事長王宏育。圖／本報系資料照片
高雄縣醫師公會理事長王宏育。圖／本報系資料照片

高雄縣醫師公會理事長王宏育開業31年，總苦婆心勸病人依醫囑服藥，但日前他遇到一名健檢報告「紅通通」，高血糖又高膽固醇的婦人，叮嚀她按時服藥，婦人回診卻對他說「你的藥我都沒有吃」，他按捺不滿情緒，婦人此時回「我努力的食物控制和運動」，血糖與血脂都有明顯改善，所以都沒吃藥，王宏育說，「這個情況豬羊變色」，讓他從極度不悅到非常感動，如果每個病人都這麼認真與努力，健保可以省很多錢。

王宏育在臉書分享這名令他心境三溫暖的病人。他指一名52歲婦人，6月底因腹痛來就診，因婦人有糖尿病家族史，又沒做成人健檢，因此為她安排檢查，一看報告，真的嚇了一大跳，空腹血糖235 mg/dl (正常值70~99 mg/dl)，糖化血色素10.7%，(正常值4.0-5.6%)，總膽固醇高到309 mg/dl (正常值不逾200 mg/dl)、壞的低密度膽固醇竟然高到219 mg/dl (正常值130mg/dl以下)。

王宏育說，上述數值都是很糟糕，很離譜，除對婦人衛教外，他也「唸」了婦人好幾番，這些異常數值不知已經多久了，對血管、腎臟的傷害都是難以估計的，他開了1個月糖尿病和膽固醇的藥，交代婦人要複檢，病人竟過3個多月才回來複診。

王宏育說，「我心裡真的嘀咕，怎麼有這麼不聽話的病人，這麼嚴重的異常數值也不認真服藥？強忍按住心裡的不滿，想著內人一直叫我不要罵病人，要和顏悅色，我想我的臉色大概很難看。」

王宏育說，這名婦人不慌不忙拿出了1張9月在台大醫院的檢驗報告，血糖降低到129，糖化血色素6.8%，膽固醇降到228 mg/dl，低密度降到156mg/dl，病人說「醫師你不要生氣，你的藥我都沒有吃，我就是食物控制和運動，改變生活習慣，試試看效果如何？」、「我想繼續不要吃藥，繼續努力的食物控制和運動，不知道您覺得怎麼樣？」

王宏育說，「這個情況『豬羊變色』，讓我覺得非常感動，有這麼認真努力的病人，每個病人都可以這個樣子的話，醫師真的很好做，健保也可省很多錢，這是我開業31年來，自覺最偉大的病人，我也贊成病人可以繼續努力看看不要吃藥，每3個月抽1次血，希望可以一直進步。」

王宏育發文引發網友討論，「這是愛之深責之切的用心」、「在台灣如果把錢，花在鼓勵病人的順從度，是不是更有效率？」「要拍影片讓大家見賢思齊」、「太棒的病人了不起。」

52歲的婦人6月到王宏育門診就醫時，被檢查出有高血糖與高血脂。圖／王宏育醫師提供
52歲的婦人6月到王宏育門診就醫時，被檢查出有高血糖與高血脂。圖／王宏育醫師提供
婦人聽從醫囑控制飲食與運動，在沒吃藥情況下，9月時高血糖與高血脂現象，都有改善。圖／王宏育醫師提供
婦人聽從醫囑控制飲食與運動，在沒吃藥情況下，9月時高血糖與高血脂現象，都有改善。圖／王宏育醫師提供
糖尿病患需聽醫囑控制飲食與運動，且要定期量測血糖。圖／本報系資料照片
糖尿病患需聽醫囑控制飲食與運動，且要定期量測血糖。圖／本報系資料照片

膽固醇 生活習慣 醫師

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