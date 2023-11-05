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癌友單車環島啟程 領隊學會與病共處：運動能抗癌

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
2023「不倒騎士 騎出生命」單車環台圓夢活動5日於馬偕醫院舉辦啟程活動，活動共有40名癌友騎士及公益騎士。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）
2023「不倒騎士 騎出生命」單車環台圓夢活動5日於馬偕醫院舉辦啟程活動，活動共有40名癌友騎士及公益騎士。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）

「運動抗癌，癌症會不來！」眾多癌友騎士5日於「不倒騎士」單車環島活動高呼口號。本次車隊領隊廖淑香分享說，在罹癌之初，她相當難以接受，但慢慢學會與疾病共處，更參與單車環島與夥伴們互相扶持。另一位公益騎士也分享，過去曾有70歲摘除肺葉的癌友參與單車環島，竟在車隊中一馬當先。

台灣抗癌協會舉辦2023「不倒騎士 騎出生命」單車環台圓夢活動，5日於馬偕醫院舉辦啟程活動，活動共有40名癌友騎士及公益騎士，用10天時間完成自行車環島1100公里的壯舉。行程從馬偕醫院出發，經過宜蘭礁溪、台東池上、台南市、台中市，歷經新竹、新北後，再返回台北。

本次擔任領隊的廖淑香受訪時表示，她30幾歲時看到身旁朋友陸續罹癌，但想到家中還有小孩要照顧，就覺得自己絕對不能罹癌，所以生活都相當注重健康與養生。不料，她到46歲仍被診斷出癌症，當時心頭第一個想法就是：「完全不能接受，為什麼是我？」

她說，與癌症的相處過程中，開始發覺生活中有許多事情並非自己所能決定的，像是環境中有著許多致癌因子，但要過著什麼樣的生活，卻是自己能決定的。廖淑香在接受癌症治療一個月後，也決定要開始運動，培養身體的抵抗力。

廖淑香坦言，但後來運動就遇到瓶頸期，出現沒有動力的狀況，她就開始在網路上搜尋「持續運動」的方法，也找到本次單車環島的活動。她強調，「單車環島不只是一起運動，過程中也會與夥伴相互扶持，除了健康之外，也收穫許多快樂，更成為持續運動的最大動力」。

本次一同參與環島活動的公益騎士詹先生分享說，之前有一個70歲左右的癌友，曾接受肺葉全切除的手術，肺活量照理會降低不少，但他參與環島活動時，卻是車隊中名列前茅。這就意味著，就算病患曾切除肺葉，但透過訓練，心肺功能還是能比正常人來得好。

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環島 單車 罹癌

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