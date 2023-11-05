父車禍遺愛助人 女兒也簽器捐

疫情期間，器捐人數直直落，二○二一年僅二九四人，創史上新低，今年為疫後第一年，累計至昨天已有三一五人完成器捐，可望逐步回升；今年七月不幸因車禍離世的高先生，將眼角膜、肝、腎捐給等待患者，北榮昨舉辦器捐感恩會，高先生的女兒在今年父親節時完成器捐簽署，盼能延續父親的愛。

根據器捐病主中心統計，全台目前有一萬一三五一名患者等待器官移植，以腎臟等待人數最多、眼角膜次之。今年器官捐贈人數逐漸回到疫情前的人數，累計至昨天為止，捐贈者有三一五人、受贈者八八八人。

台北榮總移植外科主任林釀呈說，事故造成腦傷是器捐的大宗，受疫情影響，最嚴峻時最低僅個位數，是往常的三分之一。中華民國器官捐贈協會理事長江仰仁表示，今年每個月平均約有卅人完成器捐，顯示器捐人數已逐步回溫。

國內對於器官捐贈的討論，不再像過去那般保守。六十四歲的高先生今年七月車禍身亡，生前並未簽署器官捐贈卡，但家屬於車禍後廿四小時內，決定將其器官，捐給正在等候移植的患者。

高先生的女兒說，爸爸離世後，感受到生命無常，離世後不到一個月，就是父親節，因為太過想念爸爸，自己也決定簽署器官捐贈，希望可以幫助更多人，也藉此懷念爸爸。

器官捐贈者家屬鄭小姐說，父母先前發生車禍、分送不同醫院急救，父親送醫時已無呼吸心跳、頸椎脊髓嚴重損傷，搶救後呈現腦死狀態；鄭太太則因腿部嚴重開放性骨折，於醫院接受骨骼移植及重建手術。

鄭小姐說，爸爸過去會將汰舊機體中的好零件保存下來，再安裝到另一個需要替換修繕的機體內，再加上他認為人生就是「生不帶來、死不帶去」， 最後捐出肝臟、腎臟、胰臟、眼角膜、皮膚、骨骼、肌腱、韌帶，「知道他無法重生，但有其他人可以」，相信父親也會支持。

二○一七年，台灣通過無心跳器捐，每年約增加十多例大愛器捐。江仰仁表示，台灣不斷找尋可以增加器官捐贈來源的方式，期待未來有機會能採取如西班牙的「默許制」，不過，如何協助醫師與病患溝通，仍然需要努力。