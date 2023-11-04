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台南登革熱連5週降 6日起快篩陽即確診縮至10熱區

中央社／ 台南4日電

台南登革熱病例數連續5週下降，台南市政府今天宣布，11月6日起登革熱快篩陽性即確診限縮至10個流行區。

台南市衛生局今天發布新聞稿指出，市府依衛生福利部疾病管制署建議，11月6日起登革熱快篩陽性即確診限縮至10個流行區，分別是東區、中西區、南區、北區、安平區、安南區、仁德區、永康區、歸仁區及關廟區。

此外，非流行區的27個行政區，恢復經疾管署或認可實驗室以聚合酶連鎖反應（PCR）或血清抗體檢驗結果研判，且對非流行區疑似個案加強疫情調查及介入防治，以掌握全市病毒型別分布，避免疫情擴大。

疾管署資料顯示，台南市登革熱病例數連續5週下降，流行區升降趨勢互見，估計本週永康區、南區、歸仁區上升，安平區、仁德區、關廟區、安南區下降，東區、北區、中西區持平；非流行熱區的佳里區、麻豆區、善化區、新營區、龍崎區等呈現增加趨勢。

截至今天下午3時，台南市新增172例本土性登革熱，其中東區39例，永康區25例，北區19例，南區18例，中西區及安南區各14例，關廟區13例，安平區10例，歸仁區6例，佳里區5例，仁德區3例，新化區2例，麻豆區、新市區、善化區及龍崎區各1例，年齡介於2歲至90歲。全市累計1萬8885例。

登革熱 台南 快篩陽性

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