航發會飛航講座向年輕人招手 5位自訓機師獲50萬獎助金

疫後航空產業復甦，航空市場前景看好，財團法人中華航空事業發展基金會（航發會）今舉辦「飛航解密 暢遊天際」2023系列講座台北場，並結合「國內航空器駕駛員訓練獎助金」頒獎典禮，分別由華航錢武正、華信呂忠倫、星宇黃志瑋、台灣虎航何偉綸和詹博勛等5位自訓考上國籍航空公司的機師獲50萬元補助。

航發會董事長陳彥伯表示，航空駕駛員的養成不易，許多對飛航有興趣的年輕人會選擇自訓這條路，並到國外學習飛行，但其實國內就有與國外訓練質量相當的飛行訓練學校。航發會特別設立「國內航空器駕駛員訓練獎助金」，是國內唯一鼓勵自訓並成為國籍航空機師的獎助金，希望能協助國籍航空業者培育飛行人員。

民航局長林國顯也說，在疫後航空復甦的時刻，更顯航空業對國家經濟發展的重要，感謝航發會長期為台灣航空人才培育、知識推廣不遺餘力，國內航空業者支持在地自訓機師及航空從業人員。

「飛航解密 暢遊天際」2023系列講座台北場此次邀請任職漢翔航空工業公司的首席試飛官路志元，以「勇鷹學飛與蛻變」為題，分享從零開始翱翔天際的心路歷程。另也邀請安捷航空董事長高健祐、擔任空服員22年資歷的中華航空公司資深座艙長張恬及桃勤公司客艙服務部經理蔡明釆等分享工作經驗。