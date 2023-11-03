即起可賣明年3月1日後陸團行程 業者：直航城市產品優先

交通部長王國材今表示，將在明年春節前正式宣布，3月1日起開放組團去大陸及接待來台大陸團，旅行業已可提早準備相關工作。觀光署也說，業者即日起可包裝販售明年3月1日後赴陸團體行程。旅遊業者紛紛表示，已針對當前有直航的城市優先包裝行程，近期就會上架商品。

我國疫情前2019年約有404萬人次赴陸旅遊，疫後國境開放已滿一年，台灣目前仍未解除組團赴陸禁團令，大陸也尚未恢復陸客來台。觀光署表示，經相關主管機關討論後，預計在春節前宣布旅行業可組團赴陸及接待大陸團客時間點，這段期間除已辦理旅行業界教育訓練，也讓業界知悉具體推動時程，即日起可包裝販售明年3月1日之後的赴陸團體行程。

ITF台北國際旅展今開跑，一路展至11月6日。易飛網表示，陸委會今年8月宣布恢復兩岸團客旅遊規畫時，就已經開始籌備相關產品，但遲遲無法上架，今天收到相關消息，預計等旅展結束後會陸續販售，但恐趕不及在這次旅展期間銷售。

易飛網也說，該公司目前規劃短天數旅遊，如杭州、上海、蘇州5日；四川玩成都、峨眉山、九寨溝8日；長天數旅遊由青島至新疆烏魯木齊等地12至13日，北京及張家界等熱門旅遊點也都有規劃商品，將以航空公司有直航的城市優先包裝行程，需轉機的航點次之。

易飛網分析，去年國境開放至今，許多想至大陸觀光旅遊的旅人多改為前往越南旅遊，而這段期間國人針對赴陸旅遊的詢問度仍非常高，甚至想進行預購，相信正式推出大陸行程商品後買氣應相當旺，預估可達8成銷售。

雄獅旅遊指出，大陸因文化相近、沒有語言隔閡，台灣消費者對大陸旅遊有一定期待，且隨著兩岸直航航點陸續恢復，商務往來及旅遊需求增加，預估還有一波台胞證辦理熱潮。目前已針對既有直飛航點城市做產品規劃，但初期受限於航班恢復率，以及直航航點等因素，產品規劃將朝向「複合性」、「深度性」兩大方向。

雄獅旅遊說明，複合性會以現有直飛航點為基礎，結合周邊省分推出雙拼遊，天數拉長，讓旅遊面向更廣泛；深度性則是以現有直航航點老中求新，同中求異來包裝更具亮點的深度旅遊行程，滿足不同旅客的需求。