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「整型」是改善容貌焦慮還是造成社會審美變狹隘？網友熱論焦點一次看！

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
「整型」是改善容貌焦慮還是造成社會審美變狹隘？網友熱論焦點一次看！ 圖片來源/unsplash
「整型」是改善容貌焦慮還是造成社會審美變狹隘？網友熱論焦點一次看！ 圖片來源/unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「整型」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的整型正反議論焦點。

當今有不少人對自己的外貌感到不滿意、並積極尋求各種方式來讓自己「變好看」，其中「整形」便是一種逐漸普遍的方法，許多民眾皆會尋求醫美協助，期盼透過「天使之手」打造出心目中理想的容貌。然而，社會上看待「整型」的眼光卻仍大不相同，因此我們就針對「整型」相關議題進行觀測，一起看看贊成／反對整型的網友是怎麼想的吧！


改善容貌焦慮應從心態調整開始？網：外在可以改變整個人的自信和氣場

▲ 是否支持整形？網友正反議論焦點 Social Lab社群實驗室/製圖
▲ 是否支持整形？網友正反議論焦點 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月內網友針對「整型」相關話題的討論，發現仍有許多網友對「整型」抱持較負面的觀感，在討論區中請益是否該整形的相關貼文下，也不難看到網友出言勸阻、建議發文者整形前要三思。

就有人分享自己因對外貌不滿意而時常感到焦慮，甚至看鏡子中的自己「不順眼」，並提出想要透過整型改善問題，引來網友紛紛回覆「我有時候也會因為容貌而難過，但後來想想其實每個人看待的事物都不同，一樣有人會欣賞跟喜歡原本的你，往好處想這樣就不會那麼焦慮」，鼓勵原PO「內在比外表更重要」。

也有人留言道「我也在這個難熬的夜晚焦慮想死，我有去看身心科，我認為是有幫助的，建議去看看」，點出想要改善容貌焦慮的話，應該先從心理層面開始，若僅透過整形提升外在容貌、卻忽略內在身心健康的話，恐怕無法從根本解決問題。

而「手術風險」同樣是許多人不鼓勵整型的原因之一，有民眾便分享朋友整形失敗的慘痛經驗，提到「朋友假體好像感染還是怎樣，爛在裡面，整個要拿出來、清創，現在鼻梁凹下去，比整形之前慘」，認為整形手術中存在太多不確定因素，都可能導致結果不如預期，更有人直言「醫美不是成功，就是花了錢還要面對失敗的經驗」。

此外，也有網友擔憂整型的風氣會造成「社會審美觀變狹隘」，當民眾普遍崇尚醫美的同時，可能也會導致越來越多人逐漸無法接受自己的原生樣貌。

不過，另一派網友則相當支持透過整形來改善對自己外貌不滿意的部份，就有網友分享自身整形經驗，說道「隆鼻後其實也等同體會到了外在可以改變自信心、整個人的氣場」，點出整型後原先的「容貌焦慮」獲得大幅改善，也間接讓自己更加有自信。

也有網友表示，提升外貌能讓自己「獲得更多機會」，直言「人們常說外在不是最重要的，但是事實上我開始打扮變漂亮之後，社會就是對我不一樣啊」，提到自己整型過後所受到的待遇與從前有極大差別，在生活上也獲得更多好處。

同時，部份網友則認為「每個人都有追求變美的權利」，即便不認同推崇整形的想法，也無需對選擇整型的民眾進行批判，因為「人家想整成什麼樣子、喜歡什麼樣子的五官，他們開心就好。」

對於對自身容貌相當不滿意、甚至自卑焦慮的民眾來說，整型是一項值得考慮的選擇，不過在正式下定決心之前，仍然必須多方考量，並且就自身情況考慮是否先進行心理諮商，避免因衝動而做出無可挽回的行動。相信透過內、外在的努力加成，就能夠增強自信心，散發出自然動人的「自信美」！

原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》


調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「整型」相關討論則數。
觀測期間：2023/07/24~2023/10/23，共3個月
觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）
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