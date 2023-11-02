影／台南將軍扇形鹽田出現這生物 就像水中盛開花朵
台南將軍青鯤鯓扇形鹽田是濱海濕地，最近南市府打造的「生命之樹」裝置藝術也成為新的打卡景點，吸引遊客前來，有當地民眾發現，鹽田內一條水道，有類似花朵的生物，一開一合相當有趣，上網一查發現是俗稱「倒立水母」的「仙后水母」，在澎湖、高雄林園都曾現蹤，在台南還是第一次看到，雖然數量不算多，還是讓人驚豔。
在當地販售火燒蝦乾的陳麗秋說，9月時她帶親戚到生命之樹遊玩，看見水道裡似乎有生物一動一動的，走近一看，這個生物就像是盛開花朵，很是有趣，但在這裡生活那麼久卻從沒看過，拍照後上網一查，比對後才確認是仙后水母，但後來搜尋其他地方並未發現，只有這處水道有，由於水道有暗管連接，判斷可能是海流變化導致。
仙后水母曾經在澎湖、屏東、高雄林園等地，林園的水母湖還曾經大爆發，數萬隻水母十分壯觀，剛從澎湖風管處調到雲嘉南風管處的處長許宗民說，澎湖的蒔裡沙灘、漁港都有仙后水母的蹤跡，冬天是繁殖期，每年9月到5月最常見，但在台南還沒看過，相當有趣。
青鯤鯓是台南將軍沿海一個小聚落，民眾會前來吃蚵嗲等小吃、採購海鮮，到青山漁港體驗魚貨拍賣等，之前曾因漁港發現藍眼淚吸引遊客朝聖，現在又有仙后水母，濕地自然生態豐富引發討論。
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