快訊

84公斤變70公斤！侯友宜「漢子變瘦子」 參選後抓空「扒飯」

李克強今火化…習近平偕六常委「三鞠躬」送別、胡錦濤送花圈致哀

台灣之星終結低價4G不限速吃到飽！這2家還有便宜方案月租199起快申辦

影／台南將軍扇形鹽田出現這生物 就像水中盛開花朵

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導
台南市府在扇形鹽田打造「生命之樹」裝置藝術，8月起對外開放，是沿海地區新景點。
台南市府在扇形鹽田打造「生命之樹」裝置藝術，8月起對外開放，是沿海地區新景點。

台南將軍青鯤鯓扇形鹽田是濱海濕地，最近南市府打造的「生命之樹」裝置藝術也成為新的打卡景點，吸引遊客前來，有當地民眾發現，鹽田內一條水道，有類似花朵的生物，一開一合相當有趣，上網一查發現是俗稱「倒立水母」的「仙后水母」，在澎湖、高雄林園都曾現蹤，在台南還是第一次看到，雖然數量不算多，還是讓人驚豔。

在當地販售火燒蝦乾的陳麗秋說，9月時她帶親戚到生命之樹遊玩，看見水道裡似乎有生物一動一動的，走近一看，這個生物就像是盛開花朵，很是有趣，但在這裡生活那麼久卻從沒看過，拍照後上網一查，比對後才確認是仙后水母，但後來搜尋其他地方並未發現，只有這處水道有，由於水道有暗管連接，判斷可能是海流變化導致。

仙后水母曾經在澎湖、屏東、高雄林園等地，林園的水母湖還曾經大爆發，數萬隻水母十分壯觀，剛從澎湖風管處調到雲嘉南風管處的處長許宗民說，澎湖的蒔裡沙灘、漁港都有仙后水母的蹤跡，冬天是繁殖期，每年9月到5月最常見，但在台南還沒看過，相當有趣。

青鯤鯓是台南將軍沿海一個小聚落，民眾會前來吃蚵嗲等小吃、採購海鮮，到青山漁港體驗魚貨拍賣等，之前曾因漁港發現藍眼淚吸引遊客朝聖，現在又有仙后水母，濕地自然生態豐富引發討論。

扇形鹽田的水道出現「仙后水母」，不遠處就是南市府打造的新景點「生命之樹」。記者莊曜聰／攝影
扇形鹽田的水道出現「仙后水母」，不遠處就是南市府打造的新景點「生命之樹」。記者莊曜聰／攝影
「仙后水母」目前僅在這處水道發現，就像盛開花朵，當地人也相當好奇。記者莊曜聰／攝影
「仙后水母」目前僅在這處水道發現，就像盛開花朵，當地人也相當好奇。記者莊曜聰／攝影

水母 澎湖 台南

延伸閱讀

澎湖首件都更「文康A」停擺又塌陷 陳光復:速補強

澎湖直升機空中轉診暴力 陳光復譴責

澎湖首宗民間自主都更案停擺 縣府介入盼續施工

澎湖秋冬推「飛航遊輪」遊程 體驗陸海空享優惠

相關新聞

食藥署認錯！「芋」防食品中毒衛教翻車 真正姑婆芋長這樣

衛福部食藥署昨舉行「芋」防食品中毒撇步衛教記者會，然會中用來說明的姑婆芋，卻被眼尖網友抓包。展示的根本不是姑婆芋，而是可...

待銷毀進口雞蛋多150萬顆 累計為5580萬顆

進口雞蛋目前庫存仍有約6000萬顆，且農業部表示，到年底前每月進160至180萬顆蛋，也陸續有雞蛋到期；根據農業部「緊急...

家暴修法補破網 虐兒親人限制調閱戶籍可由社政機關認定

過去在保護令失效後，兒虐、家內性侵施暴者，若為直系血親，因親權自動恢復，加害者可依法查詢被害人戶籍資料，繼續施暴或騷擾。...

錯把馮京當馬涼？網友指食藥署衛教姑婆芋卻拿「千年芋」

食藥署昨舉行記者會衛教關於「姑婆芋」的衛教資訊，強調一般民眾難以辨別，因此現場更拿出「姑婆芋葉子」示範辨別的方式，卻被網...

運安會籲公布遊覽車黑名單 業界表態支持：愈詳細愈好

國家運輸安全調查委員會針對近來大型車事故頻傳，建議交通部公布疲勞駕駛、超速慣犯等遊覽車業者黑名單。中華民國遊覽車客運商業同業公會全聯會理事長魯孝亞對此表示，公路局當前僅統計駕駛人違規次數，等同做半套，支持公布愈詳細愈好。

今逢觀世音菩薩出家日 4生肖放空做1事能轉運

今天是農曆9月19日，也是觀世音菩薩出家紀念日，民俗專家廖大乙建議，今天正能量強，想轉運可以把握白天，將雙手合十在可見天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。