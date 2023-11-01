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不喝傷心喝了傷身！醫生揭5種隱藏地雷飲料 星巴克這杯「等於1碗炸醬麵」
為了減重和飲食均衡，現在有不少民眾習慣記錄一日三餐所攝取的熱量，其中包含飲料和點心等。日前一名醫師分享，在他眼中有5種手搖飲根本是「地雷飲料」，其中還有一款超夯的星巴克飲料，熱量竟然等同於一碗大碗炸醬麵，不過，他也推薦另一款星巴克飲料，熱量較低相當於兩個雞蛋。影片曝光後引發討論，不少人反而哀嚎，「我都去喝手搖了還管它健不健康」、「喝了可能傷身，但不喝會傷心」。
醫師陳星秀在抖音上分享5種醫生眼中的手搖飲料地雷榜，第一個是今年7月很夯的星巴克和BLACKPINK聯名的星冰樂，此飲料含有鮮奶油、草莓冰沙和巧克力醬等，熱量有500大卡，相當於一碗大碗炸醬麵。第二個是近期竄紅的得正飲料店，其一款「芝士奶蓋焙烏龍」有350大卡，走路一個小時才能消化完；第三個是「芝士奶蓋抹茶」有480大卡，只要喝一杯就相當於吃4碗白飯。
第四個是鵲茶樓的「芝麻糊凍那堤」，有399大卡，要運動跑步一小時才能完全消化；第五個是迷客夏的「柚蜜白玉」有362大卡，民眾要爬樓梯一小時才能消化完畢。
至於有什麼飲品熱量較低，陳星秀表示可以喝的是咖啡品項，像是星巴克的「特大精選咖啡」僅有36大卡，熱量相當於半顆木瓜，此外，星巴克還有一款「芒果火龍果椰奶星沁爽」，熱量等同兩顆雞蛋，只有151大卡。
影片曝光後引發討論，不少熱愛手搖飲的網友紛紛哀嚎留言，「我都喝飲料了，還會在意它健不健康嗎」、「好可怕喔，先買一杯得正壓壓驚」、「超怕，先叫一杯星冰樂喝一下」、「我喝手搖飲從來都是在意心理健康啊！啊～好爽」。也有網友認同表示，「難怪每次喝完奶蓋都很飽」、「我都不喝飲料」。
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