快訊

經濟部打臉行政院？王美花：核電非綠電 院長指的是綠色融資

國民黨不分區卡位 傳王金平爭取中、韓國瑜被點名卻埋變數

評／藍白能否共推總統 比的不是方案而是氣長

噪音擾民！改裝機車排氣管2025年起列驗車項目 違者最高罰1800元

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
改裝車擾民問題討論已久，地方政府紛紛祭出「靜城專案」加強取締。圖／雲林縣環保局提供
改裝車擾民問題討論已久，地方政府紛紛祭出「靜城專案」加強取締。圖／雲林縣環保局提供

改裝車擾民問題討論已久，不僅地方政府祭出「靜城專案」加強取締，桃園市政府今年8月也在行政院會中建議，應加強噪音與改裝車相關規範。交通部近日配合環境部預告修正《道路交通安全規則》，將改裝機車排氣管列為驗車項目，使用未經認證排氣管最重可吊銷牌照，違者上路可罰900至1800元罰鍰，2025年元旦上路。

交通部近日預告《道路交通安全規則》第23條、第24條、第39條之1修正草案。2025年1月1日起將機車排氣管設備列為檢驗項目，民眾若更換非原型式排氣管，應使用經環境部噪音管制認證，且能對應該機車型式排氣管。另外，明年12月31日前申請更換非原型式排氣管者，得免出具統一發票，經公路監理機關檢驗合格，辦理變更登記。

交通部表示，為從源頭解決機車改裝排氣管產生噪音問題，依行政院指示改裝車噪音危害防制策略，配合環境部加速推動排氣管噪音認證制度，將更換非原型式機車排氣管納為公路監理機關應辦理變更登記項目，機車更換非原型式排氣管，應使用經環境部噪音管制認證排氣管，並增訂緩衝期，以為過渡。

公路局說明，當前監理單位針對排氣管檢驗項目僅包括排氣管尾管出口角度及高度、排氣系統隔熱防護裝置、尾端出口應位於車輛後方等，此次配合環境部噪音管制，明年起環境部會向製造廠、業者公告經過認證的排氣管型號，民眾若有改裝需求僅能安裝經認證型號，並到監理單位辦理變更登記，若經員警取締為非法改裝，也需回監理單位進行臨時檢驗。

噪音 環境部 交通部

延伸閱讀

因木質地板噪音起爭執 紐約公寓住戶槍決鄰居

車友請注意！台3線獅潭「雙輸」區測路段 11月起恢復執法

檢舉、記點新制惹怒職業駕駛包圍抗議 交通部：廣納意見檢討

改裝車噪音竟測得「94分貝」 逾1小時聽力將永遠受損

相關新聞

塞到懷疑人生！國道1號新竹路段今早回堵21公里 施工原因曝光

國道1號新竹路段南下97到99K處今天早上因為施工占用外側2車道，導致國道1號南下回堵車流長達21公里，一路塞到新竹市光...

家人很多都抽菸 21歲男曝醫師宣告「剩1個肺」當場痛哭

原PO坦言，當醫師告訴他即便出院，往後也只剩下一邊的肺，另一邊白掉的已失去功能，讓他當場痛哭，也憂心年紀輕輕的他，會不會哪一天復發死亡；他也透露，在治療過程中，感謝還有家人、朋友和醫護人員一路相挺，讓他才能走到現在。

柯文哲拋氣候政策 環團批：不符科學務實拖垮台灣淨零

民眾黨總統參選人柯文哲今提出5大氣候政策核心目標，指出台灣能源高度仰賴國外來源造成國安問題，認為不要設定時間停掉核能，再...

改裝機車排氣管2025年起列驗車項目 違者最高罰1800元

改裝車擾民問題討論已久，不僅地方政府祭出「靜城專案」加強取締，桃園市政府今年8月也在行政院會中建議，應加強噪音與改裝車相...

釋迦禁輸陸也有理賠 農業保險開辦至今理賠3.3萬件、金額21億元

為提高營農保障，農業部106年起擴大推動農業保險，目前已開辦27種品項、43張保單，覆蓋率達52%，無論在投保件數、面積...

旅讀週曆／鶯歌陶瓷傳承接棒賦予新能量！「瓷器結合AR技術」驚艷FEnix成員家齊：真的太酷了

說到用大火淬鍊而來的事物，你會想到什麼呢？想必許多人第一時間都會聯想到鶯歌著名的陶瓷器具，從原本當地主力產業一路發展為觀光產業，傳承家業的人也積極作出創新與改變。2023台灣設計展以「O起來」為主題，在陶瓷產業重鎮「鶯歌區」盛大舉辦，想知道鶯歌用設計圈起多少精彩的人事物嗎？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。