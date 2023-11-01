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塞到懷疑人生！國道1號新竹路段今早回堵21公里 施工原因曝光

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
國道1號新竹路段南下今天早上大塞車，國道成了停車場。記者張裕珍／翻攝
國道1號新竹路段南下今天早上大塞車，國道成了停車場。記者張裕珍／翻攝

國道1號新竹路段南下97到99K處今天早上因為施工占用外側2車道，導致國道1號南下回堵車流長達21公里，一路塞到新竹市光復路、慈雲路等平面道路，不少用路人大抱怨「為何要在上班時段施工」？高公局關西工務段解釋，是因搶修橋梁伸縮縫工序無法切割且工期較長，但已在檢討後續是否有其他施工交管方案，減少用路人不便。

新竹市政府交通處指出，國道高速公路局在今天早上7點半透過群組通報，表示國道1號南下97至99K處外側2車道路面緊急搶修施工，導致車流回堵至湖口約15公里，高公局已利用警廣協助宣導改道，並於交流道入口實施匝道儀控，國道壅塞回堵至平面。

由於施工封閉車道時間從昨晚持續到今天早上9點，時值早上7、8點竹科、新竹縣市塞車尖峰時段，原本該路段就是常態性壅塞，因為施工封閉車道讓塞車更是嚴重，不少用路人塞了1個小時還沒抵達目的地，甚至塞在平面上不去國道「塞到懷疑人生。」

交通部高速公路局北區養護工程分局關西工務段指出，因路段橋梁伸縮縫損壞，必須緊急搶修，施工得一次施作三個車道汰換，無法分開施作，施工期間又要維持部分車道通行，加上相關交通管制作業，整個施工期間必須要花費10到12個小時才能完成。

關西工務段也說明，橋梁伸縮縫搶修離峰時間才能進場，昨晚9點進場施作，也因此會跨到今天早上的上班尖峰時刻，類似工程在其他路段也曾進行過，但新竹路段上班交通流量本來就很大，施工對通勤交通衝擊相對來得大，對用路人造成不便感到抱歉。

至於後續若有類似施工能否盡量減低用路人衝擊？關西工務段指出，內部已有檢討後續調整方案，可能方案為直接封閉全車道施工，就能縮短施工期間，壓縮在夜間就能完成，但施工期間就必須要規畫改道通行，後續還會評估相關影響研議。

國道1號新竹路段南下97到99K處今天早上因為橋樑伸縮縫施工占用外側2車道，導致國道1號南下回堵車流長達21公里。圖／竹市府提供
國道1號新竹路段南下97到99K處今天早上因為橋樑伸縮縫施工占用外側2車道，導致國道1號南下回堵車流長達21公里。圖／竹市府提供
國道1號新竹路段南下97到99K處今天早上因為施工占用外側2車道，導致國道1號南下回堵車流長達21公里，一路塞到新竹市光復路、慈雲路等平面道路。圖／竹市府提供
國道1號新竹路段南下97到99K處今天早上因為施工占用外側2車道，導致國道1號南下回堵車流長達21公里，一路塞到新竹市光復路、慈雲路等平面道路。圖／竹市府提供

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