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11月木星衝、天王星衝相繼報到 這2天是觀星好日子

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
今年11月天文奇景將至，眾神之王的木星及別具特色風格的天王星，分別在3日及14日到達「衝」的位置，南瀛天文館有直播。圖／南市教育局提供
今年11月天文奇景將至，眾神之王的木星及別具特色風格的天王星，分別在3日及14日到達「衝」的位置，南瀛天文館有直播。圖／南市教育局提供

今年11月天文奇景將至，眾神之王的木星及別具特色風格的天王星，分別在3日及14日到達「衝」的位置，是一年中最適合觀測的日子，想趁此機會欣賞天文奇景的天文迷們千萬別錯過，南瀛天文館的直播頻道將陪伴民眾一同觀星。

台南市長黃偉哲表示，11月3日木星衝登場，將在當日13時02分到達衝的位置，是一年中最靠近地球的時刻，距離約3.98天文單位。夜晚觀測時，木星位於白羊座，視星等約-2.9等，非常明亮，是夜空中亮度僅次於月球和金星的天體；接著是11月14日的天王星衝，當天1時21分到達衝的位置，距離約18.63天文單位。

夜晚觀測時，天王星同樣位在白羊座，視星等約5.6等，幾乎是人眼觀看的極限，由於距離較遠、亮度不足，建議使用望遠鏡觀看，有興趣的民眾建議可以提早於11月11日夜間前往南瀛天文館，約20時將會升高至適當的觀測位置。

教育局長鄭新輝說，木星是太陽系中體積最大、質量最重的氣體行星，在古代被稱為歲星，可用來紀年。據說古人觀察歲星時，發現顏色呈現青色，於五行中屬木，故稱木星。觀察木星時，除了表面的斑斕條紋外，位在南半球的大紅斑也是觀察重點。透過望遠鏡觀測，可見到在木星周圍的4顆明亮衛星，被稱為伽利略衛星。

天王星屬於冰巨行星，表面呈現青藍色，相比於古人較為熟知的5顆行星，由於亮度較暗，且移動速度緩慢，未被認為是行星，直到1781年才由英國天文學家威廉•赫歇爾透過天文望遠鏡確認，因為視直徑太小，在望遠鏡的視野中看起來有如青色小點。

南瀛天文館表示，發生行星衝時，行星和太陽剛好相差180度，代表行星將在太陽西沉之時剛好升起、直到隔天太陽東升時才落下，所以整夜都可看見行星的蹤影。南瀛天文館將在11月3日晚間7時30分於YouTube官方頻道直播「木星衝」天象，除了專業解說服務，也將透過大口徑天文望遠鏡畫面，觀察木星表面的瑰麗身影。

木星 南瀛天文館

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