曾文水庫今天滿50歲了！老員工：緬懷過去也要代代永續

曾文水庫落成啟用至今50年，水利署南分署今天在水庫舉辦「曾文水庫竣工營運50週年」慶祝活動，現場有精彩表演節目，還有水庫營運50年來回顧特展，重現當時水庫施工年代及環境背景，讓現人員感覺彷彿坐上時光機，南分署希望讓民眾深刻體會到水利工作者的勞苦與艱辛。

南分署表示，曾文水庫位於嘉義縣大埔鄉，是台灣蓄水量最大的水庫，百年前建造烏山頭水庫時，已有再興建一座水庫提供嘉南平原更穩定灌溉水源的構想。曾文水庫經過8年規畫籌備、6年施工，民國62年10月31日竣工營運。

副分署長和達夫指出，在半個世紀營運中，莫拉克風災單次淤積就高達9108萬立方公尺，對水庫營運與南部地區供水帶來巨大威脅。為延長水庫壽命與維持南部地區供水穩定，南分署進行多項更新改善工程，包括庫區上游設置攔木設施，避免漂流木等異物進入水庫，將進水口攔汙柵延長，提高取水穩定度、庫區設置攔污索。

南分署表示，在107年啟用台灣第一座防淤隧道，並將永久河道放水道荷本閥更換為射流閘門，增加水庫蓄清排渾與底孔排砂能力，有效減少水庫淤積。除水力排砂，也積極進行多元清淤工作，利用傳統陸挖進行上游河道疏通，也採全國首創水上浚挖船運及抽泥船24小時不停抽泥作業，持續增大清淤量能，冀望水庫淤積零成長，能逐年回春恢復庫容。