曾文水庫今天滿50歲了！老員工：緬懷過去也要代代永續
曾文水庫落成啟用至今50年，水利署南分署今天在水庫舉辦「曾文水庫竣工營運50週年」慶祝活動，現場有精彩表演節目，還有水庫營運50年來回顧特展，重現當時水庫施工年代及環境背景，讓現人員感覺彷彿坐上時光機，南分署希望讓民眾深刻體會到水利工作者的勞苦與艱辛。
南分署表示，曾文水庫位於嘉義縣大埔鄉，是台灣蓄水量最大的水庫，百年前建造烏山頭水庫時，已有再興建一座水庫提供嘉南平原更穩定灌溉水源的構想。曾文水庫經過8年規畫籌備、6年施工，民國62年10月31日竣工營運。
副分署長和達夫指出，在半個世紀營運中，莫拉克風災單次淤積就高達9108萬立方公尺，對水庫營運與南部地區供水帶來巨大威脅。為延長水庫壽命與維持南部地區供水穩定，南分署進行多項更新改善工程，包括庫區上游設置攔木設施，避免漂流木等異物進入水庫，將進水口攔汙柵延長，提高取水穩定度、庫區設置攔污索。
南分署表示，在107年啟用台灣第一座防淤隧道，並將永久河道放水道荷本閥更換為射流閘門，增加水庫蓄清排渾與底孔排砂能力，有效減少水庫淤積。除水力排砂，也積極進行多元清淤工作，利用傳統陸挖進行上游河道疏通，也採全國首創水上浚挖船運及抽泥船24小時不停抽泥作業，持續增大清淤量能，冀望水庫淤積零成長，能逐年回春恢復庫容。
南分署說，為紀念曾文水庫50周年，今天邀請嘉義縣大埔鄉大埔愛樂弦樂團、大埔運動舞蹈班及台南市楠西區楠西國小管弦樂團以音樂及跳舞表演，增添活動熱鬧氣氛，現場更展示以水庫淤泥、牡蠣殼與類水泥混合3D列印製作的「山海之戀」淤泥牆，象徵資源循環永續利用，另邀請50歲員工、退休人員共同為水庫慶生。「展望未來，曾文水庫將以永續經營為目標，不斷潤澤南台灣」。
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