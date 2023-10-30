吃過「炒鹽漬鱈魚佐綠芭蕉」嗎？ABV聖露西亞新菜上桌

旗下擁有多間風格各異的精釀啤酒餐廳的「ABV」，本季於位於台北東區商圈的「ABV加勒比海餐酒館」推出「聖路西亞傳統美食月」。藉由聖露西亞綠扁豆餡炸餃、炒鹽漬鱈魚佐綠芭蕉等8款具有當地特色的料理，引領賓客來趟充滿異國情調的風味之旅。

位於馬丁尼克島和聖文森及格瑞那丁島之間的「聖露西亞」，長43公里，寬22 公里，乃是向風群島的第二大島，以沙灘、陽光和海洋聞名，也是加勒比海地區絕佳的避暑勝地。除此之外，當地因為擁有絕佳的天然海灣，也成為航海者的天堂。世界最早的業餘航海「漫遊者」大西洋帆船拉力賽，便是從加那利群島出發，在聖露西亞結束。

聖露西亞過去是英國和法國激烈爭奪之地，政權歷經多次更迭。因此，聖露西亞的食物同時受到英國、法國，以及當地原住民文化的影響。此次ABV所推出的「炒鹽漬鱈魚佐綠芭蕉」被視為傳統國菜，是將鹽漬鱈魚、彩椒、洋蔥和各式香料，藉由乾炒手法烹調，保留口感同時更增添食材香氣，可搭配烹煮過的綠芭蕉一同品嚐，每份360元。

「聖露西亞綠扁豆餡炸餃」是當地一種類似餡餅、油炸麵包的料理。ABV延續當地傳統，以綠扁豆搭配鹽漬鱈魚作為餡料，裹入麵團後油炸至金黃，散發出豐富的香料香氣，每份280元。「聖露西亞風味燉豬肉」則使用大塊豬梅花醃製入味後，和大蒜、洋蔥、彩椒、香菜、薑及各式香料燉煮，具有濃厚的當地特色，每份340元。