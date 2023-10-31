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搶救腦中風 放寬溶栓、取栓健保給付時間

聯合報／ 記者廖靜清／桃園報導
2023世界中風日在桃園，由台灣腦中風學會及台灣腦中風病友協會共同舉辦，呼籲腦中風預防的重要性。王柏云／攝影
2023世界中風日在桃園，由台灣腦中風學會及台灣腦中風病友協會共同舉辦，呼籲腦中風預防的重要性。王柏云／攝影

秋冬季節來臨，氣溫驟降、晝夜溫差大，易導致血管收縮劇烈而引發腦中風。10月29日在一場「2023世界中風日在桃園」活動中，健保署長石崇良說，台灣每年約4萬人中風，健保署已放寬急性缺血性腦中風健保給付條件，10月1日起血栓溶解劑自3小時內調整為4.5小時內，11月1日起取栓手術自8小時內改為24小時內，為病患爭取更多治療時間，降低中風後失能的發生。

這場活動是由桃園市衛生局、台灣腦中風學會、台灣腦中風病友協會與聯新國際醫院共同舉辦，於聯新國際醫院旁舉行，活動以「預防中風、減少失能」為主軸，結合園遊會、衛教講座，宣導腦中風防治觀念，現場超過千名民眾參與。

石崇良表示，腦中風是造成國人死亡及失能的重要原因之一，台灣每年約4萬人中風，等於有4萬個家庭深陷生活經濟或長照負擔，因此健保署參考國際實證和臨床指引建議，放寬急性缺血性腦中風的兩項健保給付條件。

在腦中風初期及早介入治療，可大幅改善預後。台灣腦中風學會理事長連立明說，透過中風日宣導，急性缺血性腦中風的黃金治療時間延長，預估一年能讓268個家庭受惠。

台灣腦中風病友協會理事長周中興呼籲，民眾若有臉部不對稱（微笑）、雙手一邊較無力（舉手）、說話口齒不清（說你好），有任一症狀就可能是腦中風徵兆，應盡速撥打119，送到可以治療腦中風的醫院，爭取黃金治療時間。

桃園市衛生局長劉宜亷表示，國人10大死因中，腦血管疾病一直都是桃園市民死因的第3或4位，平均每年奪走近千條寶貴性命。為加強腦中風預防，該局積極推動「頸動脈超音波篩檢」，此檢測可清楚看見腦部血流狀況，判斷血管是否狹窄、阻塞，是初步判斷中風很好的工具。篩檢對象則是市府補助肺癌篩檢者中，腦中風高風險族群的市民。

腦中風 健保 桃園

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