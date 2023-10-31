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南澳血液透析中心 偏鄉病患福音

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導
豪雨災情重創交通中斷，經常造成洗腎病人出不來，宜蘭南澳民眾服務社同意捐贈建築物，羅東聖母醫院接手醫療服務，昨天舉行捐贈儀式。圖／聖母醫院提供
豪雨災情重創交通中斷，經常造成洗腎病人出不來，宜蘭南澳民眾服務社同意捐贈建築物，羅東聖母醫院接手醫療服務，昨天舉行捐贈儀式。圖／聖母醫院提供

宜蘭縣豪雨災情重創交通中斷，影響病患洗腎，宜蘭縣衛生局獲南澳民眾服務社同意捐助建物，設置大南澳地區血液透析中心，將由羅東聖母醫院負責醫療服務，成為全台唯二、本島唯一的「偏鄉血液透析中心」，服務宜花病患。

縣政府昨天在羅東聖母醫院舉辦建築物捐贈儀式，75坪一層樓空間預計可設16床，醫院接手後從舊建築整修到全新的醫療儀器進駐，至少投入2千多萬元，完全是難以回本的醫療服務，靈醫會董事長、神父黃浩然聽取院長馬漢光報告後，慨然允諾由羅東聖母醫院接手這項艱難、有意義的任務。

大南澳地區風災多、地震頻繁，每當颱風豪雨來襲就可能造成交通中斷，對兩天要洗腎一次的透析病患影響大，另外因南澳鄉是鄰近花蓮的偏鄉，血液透析牽涉各項醫療儀器配置、耗材、醫護人力及醫療場域等問題，看似簡單的血液透析中心設立，卻不是那麼容易。

透過衛生局長徐迺維多方奔走、南澳鄉長李勝雄及民意代表協助，終於取得南澳民眾服務社同意捐贈南澳一段994地號的205建號建物，預計醫療設備採購進駐後，年底就可以提供洗腎服務。

目前大南澳地區洗腎病患32人、花蓮和平地區10人，病患將無須再舟車勞頓奔波，就近即可接受透析醫療服務，除節省時間、交通成本，更不用擔心交通中斷影響洗腎健康。

縣長林姿妙昨天到場向南澳民眾服務社及羅東聖母醫院致謝，她說，因大家願意付出奉獻，成就大南澳血液透析中心的美事，盼宜蘭地區的健康照護零死角。

南澳 洗腎 血液透析

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