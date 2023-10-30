全國首創！北市太陽能流廁車 每年發電3600度自用

邁向2050淨零轉型，北市環保局持續推廣分散式發電，示範各種創能儲能應用方式，打造「全國首座低碳綠能流廁車」，環保局表示，流廁車頂裝有156片太陽能板，每年可發電3600度，可供內部照明、沖水馬達使用，也可以提供民眾手機充電或其他用電需求變為行動電源站。

環保局指出，該輛流廁車預估1年可發電3600度，可減少約1.8噸的二氧化碳排放量，局長吳盛忠表示，除了可以減碳降汙降噪外，更可避免車輛停車時為了使用空調需怠速惰轉發電所造成的排氣及噪音汙染，以後辦活動租借環保局低碳綠能流廁車，用電全靠太陽能自發自用，落實淨零綠生活。

環保局說明，太陽能流廁車備有容量5度電的鋰鐵電池外，每小時靠可撓式太陽光電板系統可提供3到4度電，除自用外可再支援其他流廁車用電，亦可提供民眾手機充電或其他用電需求變為行動電源站。

環保局表示，目前北市有9台流廁車可供民眾租用，該流廁車加裝可撓式太陽光電板系統，內部配置包括女廁3間蹲式馬桶廁間、男廁1間蹲式馬桶廁間、以及3個小便斗，每日可提供約2000人次的如廁量能，車頂貼有156片可撓式太陽能板，不管在勤務出動或停放待命都能獲取太陽光給予能量。

環保局說明，安裝於車頂的這些可撓式太陽光電板，有別於以往矽晶太陽能板的厚重，厚度僅0.3公分，每片重量約200公克，就能有不錯的發電效能，預計每年可發電3600度，相當於減少約1.8噸的二氧化碳排放量。