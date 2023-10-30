遊艇內銷產業正夯 11月3日高雄城市船展首出擊

看好國內遊艇自駕市場，民間自發性籌辦的「高雄城新船展」，11月3日至5日將在高雄亞灣區嘉信碼頭登場，展示船用備品、水手用品、遊艇駕訓、租賃及後勤服務並舉辦論壇，高市服務遊艇商業同業公會指台灣遊艇內需市場已到點火啟動階段；高市海洋局則指，遊艇產業投入1塊美元可創造6至10美元的產值效益，商機可期。

首屆「高雄城市船展」由遊艇船舶產業界主動籌備發起，邀請到世界知名Azimut,Fountaine Pajot , Ferretti等遊艇集團及在地鋁合金船艇製造廠大方遊艇與會，高雄嘉鴻、嘉信兩大遊艇集團亦鼎力支持。

「遊艇自駕將是未來趨勢」高雄市遊艇服務商業同業公會理事長潘泰光說，遊艇市場發展蓬勃，國內本地市場占比日漸增加，因此籌創涵蓋遊艇及海事休閒軟硬體相關產品的專業船展，現場從入門的駕訓、新艇發表、二手船艇銷售都有，並舉辦專業論壇分享航行經驗，月分析比較國內外遊艇自駕經驗。

潘表示，愛好此休閒的消費者不一定買船，所以未來租賃和自駕是遊艇市場很大的動能。國內外已進入遊艇市場普及化的時間點，市面上有些船艇，相當於一輛汽車的價錢，一般人都負擔得起，內銷市場極具潛力，盼這次船展能拓展市場，不像以前只著眼於外銷。

高市海洋局代理局長黃登福說，高雄是遊艇製造重鎮，休閒產業鏈包括遊艇碼頭的興建、遊艇租賃、五金零配件、加油補給、遊艇觀光等，依國外經驗，投入1美元約可創造6到10美元效益，商機可觀。

他更表示，發展遊艇產業，勢必要有設施完善的遊艇碼頭，目前高市含商港及漁港，在亞果、亞灣、嘉信、鼓山及興達港漁等港計有180個船艇泊位，近日也將在大港橋第3船渠興建遊艇碼頭，估計明年3月完成40席，後續興達港及5號船渠BOT案也會陸續完成泊位，讓想玩船買船的人無後顧之憂，促進城市的遊艇觀光發展。