新北藍黨團籲租金補貼提高到7千元 劉和然：財務計算具可行性

新北市議會國民黨團今天質詢長照、居住正義等議題，新北市議員王威元、洪佳君指出，綜觀歷史，處理不好土地問題的政權就會崩潰，轉換到現代就是住宅議題，他們認為要年輕人敢生，住得起尤其重要，新北市目前有租金補貼，但仍不夠，至少要提高到7000元才能照顧更多人，建議中央未調高前由市府加碼。代理市長、副市長劉和然表示，目前初步評估有可行性，會再回去研議。

新北市目前租金補貼主要提供給新北市設籍、就學或就業的18歲以上未滿40歲青年，符合單身、新婚未滿2年或育孕有未成年子女的家庭組成條件，且財產所得、租賃地位置符合規定者，均可向城鄉局提出申請。

其中單身補助3500元、新婚4500元、育孕有未成年子女胎兒1或2人5000元、3人以上6000元，時間最長補貼一年。

王威元說，新北市城鄉局透過提供多元社宅、租金補貼與包租代管等方式照顧青年，租金補貼從去年8000人受益，今年已增加到1萬5千戶，成長了一倍，但他認為是過去的基期本來就比較低，以新北人口數來看，還要繼續加油，每年都應該要設定階段性目標並不斷超越，六都人口最多。

洪佳君則指出，要鼓勵年輕人成家立業，她自己是四寶媽，很多人都跟她說「我們不像你，孩子都養不請」，如何透過有感政策，讓年輕人願意生，否則都是空談。

劉和然指出，生育問題被稱作是國安問題， 市長侯友宜從住宅、生育換屋等都有完整結構性的縝密規劃，各縣市都在努力，但只單純發生育獎金不夠，包括零到六歲該怎辦，還有小學、中學到大學，到長大成人生孩子租買屋，侯市長是很有想法在規劃

洪佳君指出，如果能先從提高租金補貼，是很好的開始，希望市府把租金補貼金額從6000元提高到7000元。

城鄉局長黃國峰說，擴大青年租金補貼是新北首先開始做，包括中央補助，目前採申請雙軌制，對於議員意見會納入財務評估推算，初步是有可行性。

王威元也關心銀髮關懷據點指出，新北市大小里人口差異極大，有的里快3萬人，有的里卻不到百人，中央推一里一關懷據點有問題，人口多的里老化也快，應該根據需求，給予個別考量，不該堅持一里一據點，這樣反而本末倒置。

社會局長林美珍說，一里一據點是中央要求，目前新北市1032里，約有500多里已經有照顧據點，目前有在討論是否要在需求較大的里增設據點，不過如果多設中央經費可能無法提供，考核也不會算入。

王威元強調，政策最重要是「人民有感」，管他中央怎麼打成績，最重要是民眾有感受到政策的溫度。

另外議員劉美芳也指出，目前長照給付多靠稅收，希望市府能夠推動長照保險，讓財源能夠更穩定。