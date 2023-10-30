金城交流道動工 未來可紓緩土城及中和交流道兩成車流

國道三號新北土城的金城交流道今動工典禮，讓不少盼望已久的民眾都很興奮，未來土城及中和兩交流道將能紓緩2成左右車流。行政院長陳建仁強調中央持續拚交通建設，立委吳琪銘也很幫忙爭取；新北市府表示，從2012年就積極向中央爭取，這次負擔用地取得及拆遷補償，未來也會協助維持交通水準。

土城近來發展快速，原有的土城交流道已不敷使用，甚至因為中和交流道也爆滿，有當地居民希望能從土城分流，興建北土城交流道是兩地不少民眾的共同心聲。立委、地方民代及新北市府都向中央爭取建設，規畫在土城及中和交流道之間新增「金城交流道」；今動工典禮上陳建仁、新北副市長朱惕之、吳琪銘及眾多在地民眾都到場共襄盛舉。

交通部高速公路局長趙興華說明，行政院於2020年核定該工程，今年決標，增設工程期間，調整國道主線橫坡線型、施工環境保護等都會是挑戰，但未來可舒緩中和交流道及土城交流道負荷，轉移10至20%交通量；北土城及鄰近中和、板橋地區民眾交通能節省15分鐘。

交通部次長陳彥伯提到，該工程向中央提報到第九次才通過核定，主要交流道間位置過近及用地取得問題，當中吳琪銘多次協調功不可沒。吳表示，土城及三峽近年很多外移人口，很多家庭都需要跨縣市通勤，自己為金城交流道過去開過無數次協調會及會勘，當中關鍵是他爭取將該交流道併入土城司法園區整體開發計畫，才能快速土地徵收及規畫。

陳建仁強調，交通順利是最重要的事情，中央一直認真打拚，吳琪銘平時很客氣，爭取事情就很衝，如今當地又有土城醫院，未來接送將更加方便。

朱惕之表示，新北市府自2012年起積極向中央爭取新增金城交流道，以銜接土城區金城路，優化土城及中和地區聯外交通。交通局長鍾鳴時表示，工程總經費約56.48億元，其中建造費30.93億元由中央負擔，新北市府負擔用地取得及拆遷補償經費25.55億元，預計2027年底完工。