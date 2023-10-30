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健康你我他／視病如親 社區健康守護神

聯合報／ 文／陳逸珊（中市北屯）
作者(右)感謝鄧榮傑醫師視病如親。圖／陳逸珊提供
作者(右)感謝鄧榮傑醫師視病如親。圖／陳逸珊提供

30多年前，鄧榮傑醫師從軍醫退役後，選擇在社區開業，「鄧內科診所」成為社區第一家診所。台中市北屯區屬於邊陲地帶，距離市區的大型醫院較遠，老弱婦孺就醫較為不便，從此鄧醫師成了居民的家庭醫師。

鄧醫師的夫人黃思蒂是藥師，夫妻倆親切友善，視病如親，對老人家噓寒問暖，居民深深感受他們愛人如己的溫暖。

老公的腸胃不好，又習慣大吃大喝，胃病就上身。鄧醫師常鼓勵病人，生活要放輕鬆、作息規律、飲食節制，不可輕忽腸胃的小毛病，多攝取可以幫助腸道蠕動及增加腸內好菌的食物。他在胃腸科的專業領域，守護著家人的健康，讓人相當感謝。

前陣子去看病，才知道鄧醫師又到中國醫藥大學中醫部進修針灸，並以榜首畢業。現在除了西醫外，也提供中醫針灸的醫療照護，讓社區長者的身體健康得到更好的調養。

當年鄧醫師為減輕父母的經濟負擔，放棄第一志願，選讀公費的國防醫學院，因而在行醫生涯中，特別關懷經濟弱勢家庭，有許多家庭得到他的醫療和照顧，對他的感謝和感激，可想而知。

從醫30多年來，鄧醫師樂於助人救人，推動各項保健措施，診所成為健康、樂活、養生的園區，他是我們的好鄰居和社區守護神。

醫師 國防醫學院 中醫

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