「國旅太盤」寧可出國玩？選擇海內外旅遊10大原因一次看

國旅好還是出國好？

感到壓力、疲憊的時候，和家人好友規劃一場充電旅行再適合不過！如果有一筆足夠的旅遊基金，你會選擇在國內深度旅遊，還是買機票到國外開眼界呢？

隨著後疫情時代來臨，台灣放寬出國旅遊限制，大家不必頭戴護目鏡、臉戴口罩、穿著防護服提防病毒，也不用擔心往返時還要居家隔離耽誤行程，加上近年國旅成本提升，促使部分國人認為「國旅的經費不如拿來出國旅行」，網路上討論國旅和出國的聲浪也相當熱烈。

究竟大家選擇旅行地點的原因有哪些呢？《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，帶你比較網友選擇國旅、出國的各5大原因，趕快來看看吧！

image source:示意圖／pexels

選擇國內旅遊原因TOP5

No.5 避免出國染疫、外地就醫

出國時最怕才剛落地就出現水土不服、發燒感冒的症狀，如果在旅途中病痛纏身、遭逢意外，逼不得已需要就醫時，不僅處理上相對麻煩，沒有事先投保旅遊平安險還須自負醫療費用，可能就會讓整體行程大打折扣！國內旅遊省去出國時可能會遭遇的就醫問題，完善的勞健保制度也能省下大筆醫療費用。

日前有網友在PTT上詢問「一人講一個國旅優點」時，不少人就表示「就醫方便，如果食物過敏的話」、「吃壞肚子還可以在當地爽用健保」、「身體有狀況看醫生方便」。

No.4 自駕搭車皆可抵達

出國旅遊時通常要提前做功課，如果不會當地語言，搭乘地鐵、火車必須花時間事先查清楚路線，才能避免搭錯車毀掉旅程的風險；若是想要自駕體驗，則要熟悉左右駕差別，還要多方比價租車優缺點。在國內旅遊直接省去這些麻煩，不論是想要自己開車說走就走，還是購買台鐵、高鐵車票北中南走透透，交通便利方便每個人彈性規劃，難度大大降低。

許多台灣人選擇國旅，也是看中交通便利的優勢，「開車就可以到」、「可以當天來回」、「KLOOK也是在推高鐵國旅票，如果要搭uber或是租車都有優惠」。



No.3 國內旅遊多重補助

同樣一筆資金，在國內若是能拿到更多優惠與折扣，相信有更多人會選擇留在台灣旅遊吧！去（2022）年7月至12月，只要是個別旅客或散客入住有參與悠遊國旅活動的合法旅宿，最高能折抵住宿金800元，打滿三劑疫苗還能加碼折抵500元，19家主題樂園另享門票3折入園，強大的優惠吸引眾多網友爭相報名參加，帶動國旅熱潮。

網友稱讚「去遊樂園玩省超多的」、「我一家四口都用掉了」、「住宿省1,300蠻有感的」、「我本來不知道，是飯店打電話來確認訂房時說有這個補助，剛好去玩日、一用得到」。



No.2 山海美景門票全免

想要飽覽山海美景，其實不用坐飛機遠走國外，在台灣遊山玩水，就能見到壯闊景色！9座國家公園、13座國家風景區，無論是想要前往山區踏青洗滌身心靈，還是想坐在沙灘觀賞夕陽西下，在台灣就可感受大自然帶來的震撼與感動，自己一個人或是揪團結伴，免門票都能輕鬆體驗。

許多人認為值得國旅的原因，包含美麗的山海風景，「台灣風景跟人文都有自己的特色」、「自然風光永遠是跟在地連結最好的方式，就像你去看看東部山海車站、九份～那種專屬是其他地方搶不走的」、「東部很強，太魯閣其實是世界級的景點」。

No.1 深度體驗風俗人情

深度體驗地方風俗人情，也是帶動國旅關鍵因素，台灣各縣市根據時節舉辦多樣應景活動，邀請大家共襄盛舉，像是澎湖每年4月中旬至6月下旬舉辦「國際海上花火節」，不僅帶動觀光人潮，也讓國人有機會深度探索在地人文風情；台東「台灣國際熱氣球嘉年華」活動，除了有機會搭乘熱氣球俯瞰花東縱谷美景，也能看到不同造型的熱氣球緩緩升空，參與各縣市慶典讓國旅更具寓教於樂的意義與價值。

曾體驗過澎湖花火節的網友也熱情分享，「今年好像有跟迪士尼合作花火」、「煙火真的漂亮很值得去」、「值得，蠻壯觀的，吃美食、海鮮，感受一下海風，再買個伴手禮黑糖糕」。

選擇出國旅遊原因TOP5

No.5 國內交通人行規劃混亂

台灣近年常被國內外觀光客形容「行人地獄」，包含人行道規劃不完善、汽機車不禮讓斑馬線行人、汽機車右轉內輪差暗藏危機等，儘管擁有豐富觀光景點與美食，仍然讓許多人因為交通人行規劃混亂而對國旅卻步。



網友對於台灣交通混亂、行人地獄也有感而發，「我在台北市作為行人就覺得真的很地獄，常常連在人行道上走都差點被車撞」、「很多人是綠燈走斑馬線還被撞死的，還有缺乏人行道且路邊臨停車很多，路人被迫走到馬路中間被撞」、「一堆地方沒有人行道，有人行道上面也是雜物、亂停亂竄的機車，連人行道行人都沒辦法好好走，不是地獄是什麼」。

No.4 國旅交通住宿開銷太高

迫使大家不選擇國旅的原因，還有「國旅交通住宿開銷太高」，特別是北中南飯店房價讓不少網友驚掉下巴，考量地理位置、交通方便、人數等，換算下來的價錢都可以買機票到日韓等地旅遊，造成今年中秋、國慶連假不少國人寧可出國，也不願選擇國旅。

近期有網友在PTT八卦版上透露要去高雄看演唱會，但訂房網站打開，雙人房價位幾乎都破萬，有人表示「台灣玩本來就貴，所以一堆人出國」，也有其他人透露「連青旅都貴到嚇人了」、「我現在去查房價照樣貴而且照樣滿房」、「有錢出國，一樣的錢傻子才在台灣當盤子」、「一堆週末破萬的飯店，真的超盤」。

No.3 國內連假塞車搶不到票

碰到難得的週休假期，許多人規劃和家人出門走走，但是每逢連假開始、收假時都會遇到國道塞車、觀光景點人潮爆滿的窘境，遊樂園遊樂設施更是大排長龍，等待的時間可能遠遠超過玩樂的時間，性價比嚴重失衡的情況下，不少人就決定直接飛出國旅遊。

網友也透露，出遊塞車、買不到車票、門票一票難求都成為國旅的痛點，「補班一天換來的連假，跟朋友家人出遊，景點人擠人、路上塞滿車，旅遊品質一塌糊塗」、「假日車手超哭」、「連假往宜蘭跑簡直為難自己的膀胱QQ」、「不要說連假，國五連個普通週末都是惡夢」、「台灣車太多+大家放假都差不多時間導致」。

No.2 體驗異國多種風情美食

想要踏出國門到世界各地走走，當然不能錯過品嚐異國料理的好機會！不論是韓式烤五花肉、烤腸、活章魚；日式拉麵、壽司、居酒屋；泰式奶茶、打拋豬飯、芒果糯米飯，就算在台灣能夠品嚐得到，還是想要實際前往最道地的地方大飽口福，有時候吃完還會意猶未盡、念念不忘呢！

許多人推薦出國應該選擇以吃美食為主的國家，「泰式料理很多元，覺得是東南亞集大成的地方，避開泰國雨季，氣候會很舒適」、「韓國不錯啊，韓牛、牛腸、人蔘雞、炸雞、三明治都好吃」、「義大利自由行很安全啊！東西又好吃」、「秘魯美食超好吃的」、「葡萄牙很對我的胃，每餐都吃好吃滿」。

No.1 疫情解封開放出國旅遊

去（2022）年10月實施「0+7」入境免隔離政策，只要進行7天自主管理監測個人狀況即可，眾人睽違2年多來的居家隔離措施終於被取消，消息曝光後不僅台灣旅遊業者大張旗鼓，國人迫不及待準備規劃出國行程，「報復性出國」人潮也瞬間湧現，雖然機票供不應求、大幅調漲，仍然沒有澆熄台灣人想出國旅遊的決心。



國門準備開放前，當時就有許多網友紛紛引頸期盼出國旅遊，「機票訂起來出國玩囉」、「想出國的人有福啦」、「等日本宣布馬上訂機票住宿」、「原本就肖想出國旅遊的人還會把錢花在貴鬆鬆的國旅上嗎？當然是現在開始訂機+酒啊」、「出國機票和國內車票或開車時間比較，秒選出國」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年10月23日至2023年10月22日，共1年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『選擇國旅vs出國原因』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

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