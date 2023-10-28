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評／開放陸客自由行卻禁醫美簽證…別以國安之名 扯醫療後腿

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台灣同志遊行21年了 今天下午台北市政府前廣場登場

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
圖為去年台灣同志遊行，12萬人參與。本報資料照片
圖為去年台灣同志遊行，12萬人參與。本報資料照片

第21屆台灣同志遊行「與多元同行 Stand with Diversity」，今天登場，目前已知政治人物包括民進黨總統參選人賴清德、行政院前院長蘇貞昌將參加，民進黨、國民黨青年部、時代力量、台灣綠黨、台灣基進、台聯黨及歐巴桑聯盟等7個政黨團體報名參加遊行。

主辦單位台灣彩虹公民行動協會說，遊行主題定為「與多元同行」，是繼去年的「無・限・性」提出「希望建立任何身分都能自在生活、不受刻板印象限制的多元社會」後，號召台灣社會一同意識到不同群體的存在，理解不同身分、群體的需求與困境，並藉此看見彼此並串連相挺。

呼應遊行主題，今年遊行主視覺以多樣色彩與樣貌的小人物「同行」在一起為概念，展現形形色色、各種樣態遊行盛況。另外，特別設計「21手型LOGO」，以「第21年」與「攜手」概念，期盼大家一起攜手上街同行，共同建立可以抵擋仇恨與漠視的友善空間。

第21屆台灣同志遊行今天下午1時在台北市政府前廣場集結，台灣彩虹公民行動協會說，彩虹市集有超過120攤，以及「為多元上色」背板塗鴉等現場活動。遊行詳情資訊見官網、臉書粉絲專頁及Instagram。

●第21屆台灣同志遊行時程：12:00「彩虹市集」正式營運、13:00上半場節目開始、14:00隊伍出發、16:35下半場節目開始、19:00遊行活動結束。

●遊行路線：台北市政府前廣場（市民廣場）集合出發，並以南北2路線繞行後，回到台北市政府前廣場。

北路線：台北市政府前廣場（市民廣場）→仁愛路→敦化南路→忠孝東路→逸仙路→台北市政府前廣場。

南路線：台北市政府前廣場（市民廣場）→仁愛路→光復南路→信義路→敦化南路→仁愛路→台北市政府前廣場。

第21屆台灣同志遊行「與多元同行 Stand with Diversity」，今天登場，遊行路線圖。圖／取自「臺灣同志遊行 Taiwan LGBT Pride」網站
第21屆台灣同志遊行「與多元同行 Stand with Diversity」，今天登場，遊行路線圖。圖／取自「臺灣同志遊行 Taiwan LGBT Pride」網站
第21屆台灣同志遊行「與多元同行 Stand with Diversity」，今天登場，活動流程。圖／取自「臺灣同志遊行 Taiwan LGBT Pride」網站
第21屆台灣同志遊行「與多元同行 Stand with Diversity」，今天登場，活動流程。圖／取自「臺灣同志遊行 Taiwan LGBT Pride」網站

北市 同志遊行 民進黨

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