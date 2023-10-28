台灣同志遊行21年了 今天下午台北市政府前廣場登場

第21屆台灣同志遊行「與多元同行 Stand with Diversity」，今天登場，目前已知政治人物包括民進黨總統參選人賴清德、行政院前院長蘇貞昌將參加，民進黨、國民黨青年部、時代力量、台灣綠黨、台灣基進、台聯黨及歐巴桑聯盟等7個政黨團體報名參加遊行。

主辦單位台灣彩虹公民行動協會說，遊行主題定為「與多元同行」，是繼去年的「無・限・性」提出「希望建立任何身分都能自在生活、不受刻板印象限制的多元社會」後，號召台灣社會一同意識到不同群體的存在，理解不同身分、群體的需求與困境，並藉此看見彼此並串連相挺。

呼應遊行主題，今年遊行主視覺以多樣色彩與樣貌的小人物「同行」在一起為概念，展現形形色色、各種樣態遊行盛況。另外，特別設計「21手型LOGO」，以「第21年」與「攜手」概念，期盼大家一起攜手上街同行，共同建立可以抵擋仇恨與漠視的友善空間。

第21屆台灣同志遊行今天下午1時在台北市政府前廣場集結，台灣彩虹公民行動協會說，彩虹市集有超過120攤，以及「為多元上色」背板塗鴉等現場活動。遊行詳情資訊見官網、臉書粉絲專頁及Instagram。

●第21屆台灣同志遊行時程：12:00「彩虹市集」正式營運、13:00上半場節目開始、14:00隊伍出發、16:35下半場節目開始、19:00遊行活動結束。

●遊行路線：台北市政府前廣場（市民廣場）集合出發，並以南北2路線繞行後，回到台北市政府前廣場。

北路線：台北市政府前廣場（市民廣場）→仁愛路→敦化南路→忠孝東路→逸仙路→台北市政府前廣場。

南路線：台北市政府前廣場（市民廣場）→仁愛路→光復南路→信義路→敦化南路→仁愛路→台北市政府前廣場。