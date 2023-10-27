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民眾連署禁用爆閃警示燈 交通部：若有需求會研議準則

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
紅藍爆閃警示燈在夜間有一定警示效果，但因非律定號誌，可否安裝引發爭議。本報資料照
紅藍爆閃警示燈在夜間有一定警示效果，但因非律定號誌，可否安裝引發爭議。本報資料照

為減少危險道路事故，地方政府陸續設置「夜間爆閃警示燈」，但有民眾認為紅藍爆閃燈影響視線，更可能誘發癲癇或急性光過敏症發作，在「公共政策網路參與平台」發動連署禁用，昨天已通過連署門檻。交通部公共運輸及監理司長林福山表示，當前爆閃警示燈設置亮度及高度不統一，將找相關執法機關開會，若有需求會訂定相關準則。

有民眾在「公共政策網路參與平台」發動連署禁用夜間爆閃警示燈，截至今天有5514人附議。發起民眾認為，眩光容易造成短暫失明降低注意車況能力，尤其對於散光的駕駛者來說，爆閃燈影響視力甚鉅。此外，降低事故可透過道路標線、道路工程設施、車道縮減自我制約、反光鏡、路口照明、合法標線標誌、增設人行道等做出改善，相關單位卻用爆閃燈當萬用解，治標不治本。

林福山指出，裝設爆閃警示燈，大部分是警察機關在易肇事路段提醒駕駛人特別注意，目前設置一致性不是很統一，先前請運輸研究所分析，確實有達一定警示效果，但燈光亮度及高度應該可以再檢討，避免導致駕駛人刺眼。整體警示效果及必要性會再綜整找相關執法機關開會，若有需求會訂定相關準則。

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