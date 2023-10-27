高雄永安石斑魚結合在地小農產品 火鍋加麻辣臭豆腐讓饕客驚艷

「要不要試試加了石斑魚的麻辣臭豆腐？」高雄市永安區石斑魚產銷第12班在今天高雄國際食品展覽會現場，將永安最出名的龍膽石斑魚，結合當地小農製作的臭豆腐、麻辣醬，推出麻辣臭豆腐石斑魚片火鍋，滋味香辣鮮美，讓試吃的民眾直呼：「好吃！」高雄永安區石斑魚產銷班代表孫藝鳳說，希望藉由與小農合作，一起推廣永安農漁特產。

高雄市永安區公所表示，石斑魚是底棲性的海水魚，自從1976年高雄縣永安鄉新港村民邱南做自澎湖引進6000尾試養成功之後，就開啟了台灣西南部沿海石斑魚養殖的契機，經過多年來養殖技術純熟，永安區在石斑魚的養殖面積約達300多公頃，年產量8000多公噸，成為全台石斑魚最大養殖區。

孫藝鳳表示，永安區漁民飼養的石斑魚分為龍膽石斑與龍虎斑2種，龍膽石斑是大型魚，產銷班會把魚骨魚刺挑出來，再將魚肉切塊、切片，做成真空包裝，龍虎班則會挑選小型魚，一整尾真空包裝，客人買回家之後，只要退冰就能料理，宅配也相當方便。

孫藝鳳說，永安不僅有石斑魚養殖魚業，也有很多小農，因此在這次高雄國際食品展覽會，石斑魚產銷班特別與當地小農及永安區農會合作，一起推廣石斑魚與相關農特產品。

孫藝鳳表示，永安區有小農推出臭豆腐、酸白菜、麻辣醬等產品，石斑魚產銷班經過測試後，發現可以將麻辣醬、臭豆腐搭配龍膽石斑魚片煮成火鍋，不僅湯頭多了石斑魚的鮮味，魚片也變得香辣爽口，起鍋時只要搭配一點切片的蒜苗，就是一道下飯的美食。

孫藝鳳說，產銷班販售的龍虎班體型小，肉質鮮美細嫩，魚皮富有彈性，搭配永安區小農的酸白菜一起烹調，不管是煮湯還是清蒸，白菜自然發酵的酸味都能讓龍虎班的魚肉變得更甜美。