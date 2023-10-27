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南投宣告紅葉季節月底將到來 玉山杉林溪溫差已現楓紅

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
玉山塔塔加步道沿途有多種變色木，遊客中心前的以紅榨槭為主，紅葉告訴大家秋天到了。圖／玉山國家公園提供
玉山塔塔加步道沿途有多種變色木，遊客中心前的以紅榨槭為主，紅葉告訴大家秋天到了。圖／玉山國家公園提供

天氣愈來愈涼，又是楓紅的季節，南投縣賞楓景點雖以奧萬大為主，但新中橫塔塔加園區近年來備受國人注意後，台21線公路、塔塔加步道的兩旁，美麗的紅榨槭的身影，在高海拔低溫的催促下，開始出現紅葉景觀，而杉林溪近年也廣植變葉木樹種，日前估計再一周後園內就會開始楓葉轉紅。

杉林溪森林園區表示，做為經常搶先成為台灣第一個賞楓風景區，目前園區栽培楓葉品種青楓3000棵、紫葉槭800棵、楓香1000棵、楓香500棵等，每逢10月底至12月陸續轉紅。今年因入秋氣候影響日夜溫差極大，目前園區紫葉槭尚未完全轉為艷麗的鮮紅色，預估約需再7至10天視天氣情況而定；不過園內栽種約500棵「水杉」，已逐漸轉為金黃色。

玉山國家公園指出，塔塔加園區受暖冬影響，今年楓葉轉色較為零星，預估要到12月初，才會進入轉色期的賞楓高峰，包括新中橫沿線及塔塔加步道兩旁的變葉植物，以紅榨槭為主，尤其是在遊客中心前的紅葉，由於地處海拔2600公尺，一般都會正常轉色，呈現通紅景象。

不少遊客表示，充滿秋色的玉山，目前有種飽滿的金黃氛圍，總會給大家放鬆與愉悅的力量，從塔塔加親民舒服的步道、或走上台灣的第一高山，更是登山客喜歡的美麗時節，新中橫公路由低海拔到高海拔總是提供不同的視覺心賞，沿途有臺灣欒樹飽滿的紅色蒴果，更有多種變色木，告訴大家秋天到了，山景很美。

奧萬大過去是最著名的賞楓聖地，擁有全國最大的天然楓香純林，但10多年在多個颱風侵襲掩埋後，楓林區從原先的10公頃只剩8公頃，加上楓林步道毀壞不復建，近些年的暖冬現象，讓滿山紅葉的盛況已大不如前了，預估今年楓況要到11月底，再視低溫情況，才會有樹葉大量變紅的可能。

玉山塔塔加步道沿途有臺灣欒樹飽滿的紅色蒴果，更有多種紅葉變色木，告訴大家秋天到了。圖／玉山國家公園提供
玉山塔塔加步道沿途有臺灣欒樹飽滿的紅色蒴果，更有多種紅葉變色木，告訴大家秋天到了。圖／玉山國家公園提供
杉林溪搶先成為台灣第一個賞楓風景區，目前園區各種楓葉品種近5000多棵，預估再一周就會陸續轉紅。圖／杉林溪森林遊樂區提供
杉林溪搶先成為台灣第一個賞楓風景區，目前園區各種楓葉品種近5000多棵，預估再一周就會陸續轉紅。圖／杉林溪森林遊樂區提供
玉山塔塔加步道沿途有臺灣欒樹飽滿的紅色蒴果，更有多種紅葉變色木，告訴大家秋天到了。圖／玉山國家公園提供
玉山塔塔加步道沿途有臺灣欒樹飽滿的紅色蒴果，更有多種紅葉變色木，告訴大家秋天到了。圖／玉山國家公園提供

賞楓 中橫公路 玉山國家公園

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