快訊

狀告蔡總統、台南市長！他愛妻病逝、養母住院 告官登革熱防治不力涉瀆職

拜登見王毅 重申負責任管理美中競爭、共同處理全球挑戰

瑞芳19.2度！ 北台灣整天濕涼注意保暖 中南部注意空汙

聽新聞
test
0:00 / 0:00

健康主題館／中醫方劑+針灸5穴位 有助改善失智症狀

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北報導
研究顯示，中藥方劑加上針灸的頭皮針，有助於失智症治療。圖／123RF
研究顯示，中藥方劑加上針灸的頭皮針，有助於失智症治療。圖／123RF

● 個人體質不同 最快3個月逐步看見效果

● 腦中風致失智 不適用中藥可以針灸治療

● 除了服用藥方 搭配運動飲食可延緩惡化

在台灣，每13位65歲以上長者就有1人是失智症患者，每5位80歲以上長者有1人失智。全球籠罩在失智風險中，失智症帶來的社會負擔龐大，科學家都在尋找可以治癒失智症的方式，目前僅能透過藥物延緩失智症狀惡化。

不過，別以為只有西藥有助於延緩失智，中醫已有多項研究實證，中藥方劑也有助於失智症狀的改善。

台灣日本大陸 研究實證

針灸穴位 圖／本報資料照片
針灸穴位 圖／本報資料照片
台北醫學大學附設醫院傳統醫學科主治醫師吳善弘表示，失智症隨著不同的階段，會合併出現不同的認知障礙，從一開始的忘東忘西，到只有過去的記憶，再到合併出現精神症狀如憂鬱、焦慮、幻聽幻覺，後期失智症患者恐因各類的功能退化，出現吞嚥功能障礙，引起營養不良、泌尿道感染，進而導致臥床等情形。

吳善弘指出，過去失智症症狀改善的研究，大多著墨在西醫，不過，近年台灣、日本、中國大陸等地皆進行多項中藥對失智症的研究，且有多項研究顯示，中藥方劑有助於失智症治療，其研究結果也發表在國際期刊上。

3類中醫方劑 對症下藥

第1類：針對認知功能退化症狀，可以用鉤藤散、當歸芍藥散、補陽還五湯來改善。

第2類：針對精神和行為症狀，如抑肝散可緩解幻聽幻覺、人參養榮湯，可減輕情緒憂鬱、心情低落等症狀。

第3類：著重於增進日常活動能力，如半夏厚朴湯，對晚期失智症患者的吞嚥困難和進食量減少有改善效果。

針灸改善情緒 提升認知

引發失智症的原因，不僅有類澱粉蛋白不明原因沉積所致，有些失智症患者是因腦中風引起。吳善弘表示，如果是腦中風引起的失智，患者大多長期服用抗凝血藥物，如果中醫方劑介入改善失智症狀，恐會受到限制，因當歸芍藥散、人參養榮湯具有活血成分，恐與原本的西藥效果抵觸，此時可以改用針灸方式改善。

針灸的頭皮針也已有相關的研究顯示，有助於改善異常的情緒問題，也可以提升腦內的認知功能，適用於多種失智症亞型和失智症各階段的患者。

可幫助改善失智症狀的針灸穴位，包括百會、四神聰、神庭、本神、風池等。

在家穴位按摩 輔助治療

吳善弘表示，通常針灸時間需20分鐘左右，如果失智症患者的躁動，已經無法讓他穩定地針灸，家屬可以學習穴位按摩，先在家中幫忙緩解患者的緊張情緒，等狀態可以穩定20分鐘以上，再進行針灸。

吳善弘說，按摩除了可以協助舒緩情緒，也有助改善患者的睡眠品質，或者幫助腸胃消化吸收，且不受空間限制，在家中即可進行，是高度推薦給家屬的輔助治療方式。

吳善弘表示，中醫協助改善失智症狀，通常3個月左右，會逐步看見效果，不過每個人體質不同，見效時間因人而異。面對無法治癒的失智症，除了可以從藥方著手改善症狀，平時的飲食以及運動習慣，都有助於延緩失智症狀惡化，需患者努力及家屬陪同，才能好好面對失智症。

失智症 患者 針灸

延伸閱讀

研究指中藥方劑有助改善失智症狀！「一狀況」例外，建議改用針灸、穴位按摩

名導侯孝賢患失智症 營養師籲三大「護腦食物」可多吃

震撼！外媒傳侯孝賢因失智症退休 「他不會再導電影」

失智症患者不吃飯洗澡 專家：以職責角色引導避免強迫

相關新聞

少了陸客 國際醫療產值回不去

立委趙天麟外遇陸籍小三，小三持醫美健檢簽證來台維繫二人感情，意外讓陸客醫美健檢簽證至今尚未開放一事，掀起討論。

精神疾病職災給付 年均不到6件

職場人際關係、工作量負荷、職務調動等，都可能招致上班族身心壓力。勞動部雖將工作相關心理壓力事件引起的精神疾病納為職業病，...

觀察站／別以國安之名 扯醫療後腿

新冠疫情有如台灣版「醫療現形記」，疫後護理師勞動困境浮上檯面，缺工問題未解，醫療機構更因健保點值稀釋苦不堪言，一位醫學中...

長照保險制 衛福部不支持

為解長照財源難題，在野黨總統參選人提出「長照保險制」。副總統賴清德則表示，將延續現行稅賦政策，預計明年長照基金預算成長至...

新光護理師加薪 北部6醫院跟進

護理工作環境低薪、高壓，新冠疫後爆出離職潮，醫院被迫關床。為此，各大私立醫院陸續著手加薪規畫。新光醫院昨開出加薪第一槍，...

雲來了！ 1張圖看明顯雲線 鄭明典曝成因

前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，雲來了！南部高雄至屏東交界有一條雲線延伸到外海，是海峽南下北風和台灣東側繞地形往西的氣流...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。