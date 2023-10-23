脊椎神經壓迫背臀肢體麻木疼痛無力 新式微創手術有解

許多60歲以上民眾因退化、骨刺壓迫等造成背部、臀部、下肢疼痛或麻木無力等症狀，甚至40多歲就出現腰椎多重狹窄，相關手術有一定風險。台南市立安南醫院今天發表新式脊椎雙通道內視鏡微創減壓手術，強調更精準，神經受傷風險更低，減壓改善程度9成以上，併發症發生率低於5%。

骨科醫師李威佑說，人體脊椎中心脊髓和神經根會隨著年齡退化，逐漸椎間盤高度減少、產生骨刺、軟組織增生肥厚，造成脊髓和神經根壓迫就是所謂的「脊椎狹窄症」，尤其好發於第4、5節腰椎間椎管狹窄，最容易找上超過60歲民眾。不過也有因負重等工作、生活習慣造成4、50歲就脊椎發病。

常見症狀有背痛、臀部轉移痛、下肢疼痛麻木或無力等症狀。另一典型的症狀為間歇性跛行，患者走一小段路就會痛，休息會改善。平時站直或是背部後仰都可能引發。背部微彎或坐下可緩解。輕度脊椎狹窄症休息、藥物或物理治療可緩解；當神經症狀惡化且保守治療無效時，則須考慮手術。

而頸椎脊椎狹窄症，麻痛症狀主要在上肢，下肢也有可能，另有頸部疼痛、步態不穩，嚴重也會影響大小便功能。胸椎狹窄少見，症狀類似腰椎狹窄，臨床上通常很難區分，需要核磁共振影像診斷。

李威佑表示，脊椎狹窄症手術原則是「神經做足夠減壓」，藉移除部分椎板、骨刺及增厚黃韌帶，來解除神經壓迫。過去手術因對骨性結構和軟組織破壞較大，術後可能發生腰椎不穩定情形，減壓手術往往合併腰椎融合手術進行。腰椎融合需在體內置入內固定器，過程就有傷及神經風險，還可能有腰椎活動度降低、椎體融合失敗、內固定鬆脫或鄰近節退化等問題。

新式「雙通道」內視鏡微創減壓手術，內視鏡影像系統提供清楚手術視野，能精準針對神經壓迫處減壓，大幅降低神經受傷風險，且不需置入內固定器就能最大程度保持腰椎穩定。

李威佑說，微創手術大大減少術後疼痛，也改善患者生活品質。脊椎既然被設計成可活動且具彈性，治療考量應該更適性評估，以不破壞脊椎功能為原則；除非出現嚴重變形或脊椎不穩定等萬不得已的情況，才建議考慮脊椎融合手術。