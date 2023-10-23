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嘉市兩家麥當勞相繼熄燈 網友分析這些原因…

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市家樂福賣場麥當勞將於10月31日結束營業。記者李宗祐／攝影
嘉義市家樂福賣場麥當勞將於10月31日結束營業。記者李宗祐／攝影

嘉義市嘉年華影城、家樂福的麥當勞先後傳出結束營業，令許多嘉義人錯愕，但不止嘉義市，全台各地也陸續傳出關店，像台中、墾丁等名店也都傳出熄燈，網友說「麥當勞正在急速悲劇中」，忍不住詢問，「麥當勞在台灣怎麼一直關店？」，引起熱議；有網友歸類出外送興起、租金、經營策略等。

嘉義市嘉年華影城大樓一樓麥當勞在今年8月底熄燈後，位於博愛路家樂福地下1樓的的麥當勞也貼出「後會有期」，將於10月31日結束營業，不到3個月嘉義市2家麥當勞熄燈，引起關注；但網友發現不止嘉義市，包含汐止南昌店、台中逢甲、台中尊賢、草屯中正、土城裕民、墾丁麥當勞都在今年停止營業；引發熱議。

有人說明，「外送興起」及「租金問題」為主要問題，但也有指出是經營策略，「漢堡縮小吃不飽又貴，還不如吃正統餐廳」、「換老闆台灣人經營後，怕客人吃，連基本的大杯可樂都給不起」、「整體大環境真的太差了 加上原物料一直漲價 店家也跟著漲價 唉」、「換了台灣集團經營...整個品質就有落差了...幾年前我就沒再消費」。

某店長私下透露，麥當勞所在的地點都是熱鬧地區，租約到期面臨續租時，10多年前租金怎可能不調漲，新租金占據不少營業成本，不得不重新考量。

嘉義市麥當勞陸續傳出結束營業，引起網友熱議。記者李宗祐／攝影
嘉義市麥當勞陸續傳出結束營業，引起網友熱議。記者李宗祐／攝影
嘉義市家樂福賣場麥當勞貼出公告將於10月31日結束營業。記者李宗祐／攝影
嘉義市家樂福賣場麥當勞貼出公告將於10月31日結束營業。記者李宗祐／攝影

麥當勞 嘉義

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