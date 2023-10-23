猴痘嚴重症狀疹子達數千 疾管署發醫界通函提醒這一點

衛福部疾管署最新統計，去年6月國內出現首例猴痘確診個案後，至今確診者共347人，包括本土330人、境外17人。雖然近期疫情趨緩，每周個案數不到10人，但疾管署上周發出醫界通函呼籲，猴痘疫情呈散發性流行，仍具有傳播風險，醫師收治病情嚴重個案，或評估病人可能有嚴重副作用時，應使用抗病毒藥物治療，目前已有48人使用抗病毒藥物，藥物庫存量還足夠400多人使用。

醫界通函指出，雖然多數猴痘患者症狀輕微，但免疫狀況不佳患者仍可造成重症，甚至死亡。請醫師於診治個案時，除猴痘重症患者，包括出血性疾病、融合型皮膚病灶、敗血症、腦炎等，若個案有眼部或眼眶部位病灶，或經臨床醫師評估個案發生病灶部位，可能導致嚴重後遺症，均符合使用抗病毒藥物（tecovirimat）申請適應症，可協助個案申請使用，避免個案發生重症或死亡。

疾管署副署長曾淑慧表示，猴痘TPOXX® (tecovirimat)抗病毒藥物，共計採購504人份，共1008瓶，平均一人使用兩瓶，但若個案病情嚴重，可能會使用超過兩瓶，而截至目前已使用97瓶、48人，目前抗病毒藥物庫存還有911瓶，約455人份，藥物效期至2028年5月。

曾淑慧說，猴痘疫情趨緩有兩大原因，第一、猴痘疫苗接種人數多，達到預防感染的效果，據統計，疫苗接種已達10萬4956人次，其中接種1劑為6萬7659人、完成2劑為3萬7297人，兩劑接種間隔為28天，目前疫苗庫存有1萬1679瓶，效期至2025年11月30日；第二、民眾對猴痘有更多的認識，並加以防護。

疾管署指出，猴痘感染症狀，包括發燒、畏寒、出汗、頭痛、肌肉痛、極度倦怠，或於耳周、腋窩、頸部或腹股溝等處出現淋巴腺腫大。並於發燒1至3天後出現皮膚病灶，通常自臉部蔓延致身體其他部位，四肢比軀幹更常見。皮膚病灶出現後會依斑疹、丘疹、水泡、膿疱階段變化，最終結痂脫落，嚴重病患疹子數目可達數千。

至於如何預防猴痘，疾管署提醒：

1.降低人際間傳播風險：

(1) 有風險性行為者，如多重性伴侶、性交易服務者、於營業場所發生性行為者等；過去曾罹患性病；或性接觸對象有前述任一情形者接種猴痘疫苗。

(2) 避免與猴痘感染者接觸，避免出入可能與不特定人士密切接觸之社交活動等高風險場域，並請全程使用保險套。

(3) 由於確診個案精液中曾檢出病毒DNA，雖目前尚未確定是否具有傳染力，仍建議男性病患於出現症狀後3個月內應避免各種性行為，或全程使用保險套。

2.降低人畜共通傳播風險：

(1) 前往猴痘病毒流行地區時，避免接觸齧齒動物和靈長類動物以及生病或死亡動物，所有食物必須徹底煮熟後才能食用。

(2) 避免接觸猴痘確診個案曾接觸之哺乳類動物或寵物。

3.如有任何疑似症狀，應及時就醫，並告知旅遊史、高風險場域暴露史與接觸史。