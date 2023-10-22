長榮航勤基層控入會遭刁難 桃市府聲請解散工會遭駁回

長榮航勤基層員工抗議長勤工會刁難基層入會，日前聚集桃園市政府前陳情，要求勞動局不能坐視不管；勞動局支持員工有加入工會的權益，向法院聲請解散工會。不過桃園地院日前審理，認為申請入會的277名員工中有174人審核通過，其他人因沒繳識別證而未通過，若就此解散工會，將損害勞工權益，駁回聲請。

長榮航勤工會於2017年8月22日成立，發起人數為31人，截至今年2月底前會員人數30人左右，而長榮航勤投保人數高達1725人，工會會員人數僅佔長榮航勤公司全體員工1.62%。對此長榮航勤公司員工279人欲加入工會未果，自今年1月起多次向工會陳情，工會則在今年1月18日要求279人需填寫新版入會申請書，並繳交在職證明書後，才能申請入會。

桃園市勞動局認為此要求不合理，今年2月6日、23日發函要求工會限期改善入會審查需檢具的文件，而工會理事長、副理事長則在今年2月2日勞動局訪查記錄中載明，已同意入會申請人僅需檢具員工識別證，即可申請入會，卻在3月3日的協調會中，仍堅持申請人應檢具新版入會申請書、在職證明才能申請入會，顯見工會在協調會的主張與訪查記錄所載內容不符。

對此勞動局強調支持員工有加入工會的權益，針對長勤勞資爭議已要求工會限期審查入會資格、暫停召開會員大會及向法院聲請解散工會。工會則駁斥有拒絕新會員入會的情形，要求員工檢附在職證明並非難以取得，勞動局應尊重工會自主決定權。

桃園地院審理，這次申請入會者扣除重複申請2人共277人，已填新版入會申請書者僅17人，截至今年7月27日已審核通過174人入會申請，其中僅204名申請人繳交識別證影本，尚有73人連識別證影本都未繳交，工會以簡訊通知仍未獲回覆。法院認為，識別證是申請人每天出勤都需隨身攜帶的身分證明文件，卻仍有73人拒不繳交，是否確實有申請入會的真意已非無疑。

因此法院判定，只需填寫新版申請書、在職證明就可順利入會，若僅憑勞動局對於工會所訂定入會申請需檢具的文件內容一事，存有不同意見，就裁定要求工會解散，反將使工會無法繼續正常運作，導致損害勞工會員權益，應予駁回。