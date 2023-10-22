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蛋價不漲仍維持高點 蛋商公會：是否調整要視整體狀況

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台北市蛋商公會昨天開會決議，本周蛋價凍漲維持高點。示意圖。本報資料照片
台北市蛋商公會昨天開會決議，本周蛋價凍漲維持高點。示意圖。本報資料照片

本土雞蛋的價格仍維持歷史高點，加上秋冬禽流感疫情將至，外界憂心蛋價恐續創新高。台北市蛋商公會常務理事劉威志表示，目前蛋商還有庫存、供需穩定，所以昨天沒有開會，蛋價仍維持、沒有漲幅。至於未來是否調漲，還要觀察整體狀況。

劉威志說，今年中秋與國慶連假期間，國內雞蛋用量大減，因此目前蛋商都還有庫存，國內供需狀況也算穩定，因此昨天沒有開會，蛋價依然維持產地價及批發價每台斤45.5元及55元的歷史高點。

先前傳出10月中下旬恐出現雞蛋缺口，劉威志說，現在來看並沒有出現缺口的情況，但天氣轉涼、秋冬禽流感疫情還要觀察，現在很難說，未來可能有變數。但就是要看後續的走勢，持續觀察整體狀況，若疫情變為嚴重，加上需求量增加，不排除會有另一波調漲。

禽流感 疫情 雞蛋

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