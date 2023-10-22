氣溫回升 天氣愈來愈好 周五東北季風再度增強又變天

今天到明天東北季風會逐漸減弱，北部、東北部的氣溫會逐漸回升，中央氣象署預報員張承傳說，今天迎風面的水氣會比較偏多一點，除了基隆北海岸、東半部地區還是會有局部短暫降雨，北部地區、山區平地還是可能有零星降雨狀況。

溫度方面，他說，今天桃園以北高溫可以來到25、26度，竹苗27、28度，東半部白天高溫也有28度左右，中南部高溫可以來到30、31度，中南部日夜溫差偏大一點。

降雨狀況，張承傳表示，今晚到明天清晨，迎風面水氣還是比較偏多一點，明天清晨迎風面的水氣還是比較偏多一點，今晚到明天清晨有局部較大雨勢發生的機率。明天白天降雨比較偏向基隆北海岸、東半部地區。

他說，周二、周三、周四這三天台灣附近水氣比較偏少，各地屬於多雲到晴的天氣，基隆北海岸、東半部地區有點零星的短暫降雨，其他地區大致上多雲到晴；午後南部地區、中部山區有點短暫陣雨的狀況。

張承傳表示，周五、周六東北季風再度增強，迎風面水氣再度增多，北部、東半部地區又會轉為局部短暫雨的天氣，甚至中南部山區也會有零星下雨狀況，中南部平地大致上雲量會增多一點。

未來一周溫度方面，張承傳表示，明天北台灣溫度會比今天更回升一點，白天高溫可以接近27度左右。周二至周四台灣水氣比較偏少，北部大概在28度左右。

他說，周五、周六因東北季風再度增強，北台灣氣溫也會稍微下降，預估北部、花東高溫降至24、25度；中南部雲量增多，高溫30度以下，大概接近28、29度。至於各地低溫變化沒有太大，大致維持21至24度這個範圍。