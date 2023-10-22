台中以北短暫雨、明水氣減少回溫 這天起再度變天

今天仍然有華南雲系通過，台中以北地區有零星短暫雨的機會，天氣風險公司天氣分析師柯聿寧表示，預估下半天東北季風將轉偏東風，華南雲系也有減少趨勢，西半部溫度將會再回升。

他說，午後中南部山區有局部對流帶來短暫雨的機會，晚間輻射冷卻的作用較明顯，局部空曠地區、近山區低溫18-20度左右，日夜溫差大，迎風面的東半部有降雨的狀況。

明天到周三華南雲系減少，維持偏東風環境，東半部迎風面有局部地形降雨，西半部大致是晴到多雲、日夜溫差大的天氣型態。不過，柯聿寧說，在背風環流下境內汙染物容易累積，晚間到清晨可能形成局部的霧霾，早出晚歸需留意能見度狀況。

柯聿寧說，周四環境風向轉為偏東到東北風，受到華南雲系再度東移影響，中北部午後雲量增多，中南部山區、北部有短暫雨機會。北部除了受到降雨影響，北方也有一些涼空氣南下，溫度下降較多。

柯聿寧表示，預估周五到周六北部都是東北風、有雨的濕涼天氣，周五到周六白天中南部風力較弱，午後山區降雨有增多趨勢，周六晚間普遍受到華南雲系通過，都會轉為多雲到陰有雨的天氣。

柯聿寧表示，預估這波華南雲系可能發展出鋒面的結構，周六晚間到下周日東移，各地都有降雨機會，中南部溫度也會轉涼，下周一水氣逐漸減少，性質較乾冷的空氣移入，中南部白天溫度回升，東北部回升的幅度較小，但清晨輻射冷卻作用轉趨明顯，日夜溫差又再擴大。下周一到周三的天氣較穩定，不過白天稍熱、晚上又有涼意，需留意溫差。