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金鐘58／《女外科》賴孟傑奪導演大獎！登台謝謝醫護
第58屆金鐘獎「戲劇節目導演獎」入圍名單包括有李岳峰、張志鴻（牛車來去）、洪子烜（台灣犯罪故事－生死困局）、徐瑞良（台灣犯罪故事－黑潮之下）、張榮吉、張亨如（模仿犯）以及賴孟傑（村裡來了個暴走女外科）。最終則是由賴孟傑成功拿下大獎。
賴孟傑登台致詞時表示，謝謝公視，在這個案子沒人要的時候，給予很大的支持。同時也要謝謝醫護。「我們好像很久沒有謝謝醫護，只有在台灣遇到重大疫情跟重大困難的時候，我們才想起醫護的重要，可是我們卻忘記，他們始終是人，他們也會害怕未知的病毒、害怕醫療暴力；過勞的工時使他們疲憊、讓優秀的人才漸漸的離開這個醫療場所。」
賴孟傑透露，自己曾經跟製作團隊說，製作「村裡來了個暴走女外科」的目的，是「消滅暴走女外科」。自己希望我們的醫護、我們的醫病關係邁向更好的狀態，我們的醫療環境不再暴走，給醫護一個友善的空間，繼續守護著我們台灣每一個人。
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