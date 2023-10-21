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天文奇景！今年僅一次的金星西大距、最後一場月食登場

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
月偏食示意圖。圖／台南市教育局提供
月偏食示意圖。圖／台南市教育局提供

過了秋分轉眼進入10月，在晝逐漸變短、夜逐漸變長的情況下，可觀星的時間也越來越長，台南市南瀛天文館提醒，除了10月24日可見到金星西大距外，今年最後一場的月偏食也將於10月29日登場，歡迎大家熬夜看天文奇景

南瀛天文館指出，10月份2大天文重點分別是10月24日將可見到金星西大距，金星將位於太陽以西，並於早上7時14分達最大距角，和太陽相距46.4度，可於日出前在東方天空、獅子座的位置見到金星，視星等可達-4.4至-4.5等。

10月29日則是重頭戲「月偏食」登場，此次月偏食屬於月沒帶食，從凌晨2時1分半影食始開始，到早上6時7分月亮西沉結束，大部分過程均可見到，唯有最後的半影食終因在地平線下故不可見，本次月偏食最大食分為0.122，位於白羊座位置上。

南瀛天文館表示，金星是太陽系中體積和地球最接近的行星，被視為姊妹星，由於軌道位在地球內側，因此隨著其位置的變動，可見到金星和月球一樣，具有相位的變化；而月食其實是天體運行過程中，因為特定的排列方式所造成的，當太陽、地球、月球三者依序位在同一直線上時，照射到月球的陽光一部份或全部被地球所遮掩，便會發生月食現象。不過因為白道面和黃道面之間大約有5度的夾角，所以並非每次滿月都會發生月食。

南瀛天文館提醒，上述天象用肉眼即可見到，不過因為時間點都在凌晨期間，戶外氣溫偏低，想觀賞的民眾要特別注意保暖，以免著涼。

金星西大距示意圖。圖／台南市教育局提供
金星西大距示意圖。圖／台南市教育局提供

南瀛天文館 太陽系 奇景

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