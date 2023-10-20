高市聯合醫院每年虧損1億元 明年1月1日起委託高雄榮總營運管理

高市聯合醫院連續多年每年營運虧損約1億元，市政府今晚宣布，將從明年1月1日起，委由高雄榮民總醫院營運管理。衛生局說，此案為經營部分委託，仍保有市府的權利，與雲林醫院、新竹醫院併入台大醫院不同，公辦公營也可保護、銜接醫職員工權益，並可整合醫療資源、落實轉診，持續性提供市民更完善的醫療服務。

衛生局指出，高雄市政府所屬市立醫院現有9家市立醫院，除聯合醫院、民生醫院、凱旋醫院、中醫醫院4家外均已委託民間經營。但聯合醫院重要科別如神經外科、心血管外科、胸腔外科、小兒外科缺乏醫師，免疫風濕科目前無醫師、腎臟科也僅剩1名醫師，必須仰賴其他醫院支援。且每年維持營運約虧損1億元，必須從市府挹注才能平衡。

衛生局說，這次的委託經營，高雄榮總將投資整擴建醫療大樓，引進更先進醫療設備，落實醫學中心醫師訓練、醫師人力也可與高雄榮總流通，也補足提升專科醫師人力，將可提供就近提供醫學中心等級醫療品質照顧。

衛生局說，聯合醫院委託給榮總經營，將以病患權益優先，並考量公立醫院的緊急應變、公衛防疫任務，如增設負壓病房、專責病房、緊急大量採檢任務與預防醫學等任務，都須繼續維持，及必要時大量清空病房做災害準備，因此聯合醫院採公辦公營方式，除保留公營醫院任務，營運計畫也將以確保病患權益為最優先考量。

衛生局表示，國內公辦公營醫院例子，如馬英九擔任市長時期，將台北市立關渡醫院委託台北榮民總醫院經營，可維持公（市）立醫院配合公衛政策推廣衛生醫療保健業務的社會責任。

衛生局強調，此案與雲林醫院、新竹醫院併入台大醫院不同，為經營部分委託，仍保有市府的權利；公辦公營也可保護、銜接醫職員工權益，並可整合醫療資源、落實轉診，持續性提供市民更完善之的醫療服務。