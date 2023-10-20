退休男與妻赴歐旅遊跌倒致五十肩 微創手術揮別「肩」苦人生

高雄1名六旬男子與妻子結伴到歐洲旅行，途中不慎在火車站月台跌倒，造成肩膀受傷，返台後右肩疼痛加劇，右手幾乎無法舉起，「連穿脫衣服、睡覺都痛得要命」，就醫診斷為五十肩，在接受微創肩關節鏡手術，將關節囊內發炎、沾黏組織清除，才脫離「肩」苦人生。

高雄中正脊椎骨科醫師曾國原說，五十肩又稱冷凍肩，正式名稱是黏連性肩關節囊炎，好發於50至60歲中年人，形成原因主要是肩關節囊發炎及沾黏，包括外傷或過度使用、磨損導致退化而引起的，另外旋轉肌袖受傷破裂也會發炎，發炎遲遲未處理就會沾黏。

曾國原說，患者（60多歲）退休後與妻子同遊歐洲，沒想到在捷克的火車站月台跌倒受傷，由於人在國外就醫不便，加上帶著大包小包行李，也就不以為意，直到返台，右肩膀痛愈來愈嚴重，右手幾乎舉不起來，晚上睡覺經常痛醒，穿脫衣服困難，且需要家人協助。

曾國原表示，患者嘗試保守物理治療及中醫針灸，持續2個月，症狀都沒有明顯改善，只好求助中正脊椎骨科醫院。患者到院就診經Ｘ光檢查發現他右肩關節鈣化，經理學檢查後，其肩部活動有受限的情形，懷疑是沾黏性肩關節囊炎的症狀，進一步核磁共振MRI檢查發現他右肩關節盂有明顯發炎、沾黏，並確診為五十肩。