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搭乘大眾運輸要注意！網友熱議這些行為超級「顧人怨」

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
搭乘大眾運輸要注意！網友熱議這些行為超級「顧人怨」 圖片來源/unsplash
搭乘大眾運輸要注意！網友熱議這些行為超級「顧人怨」 圖片來源/unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「大眾運輸NG行為」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的大眾運輸工具NG行為排行。

台灣的大眾運輸工具相當方便，路網幾乎遍佈全台，因此成為許多人出門時的交通首選。然而，搭乘大眾運輸工具時，卻也時常會遇到令人無法忍受的NG行為，因此我們就針對「大眾運輸工具NG行為」相關話題進行觀測，一起來看看你最受不了的行為有沒有上榜吧！


「放任小孩哭鬧」令人受不了！ 遇「色狼」要勇敢舉發防止再犯

▲ 網友熱議大眾運輸工具TOP6NG行為 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖
▲ 網友熱議大眾運輸工具TOP6NG行為 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年網友針對「大眾運輸工具NG行為」相關話題的討論，發現普遍乘客最受不了他人「大聲喧嘩」。其中有不少人因為「小孩吵鬧」而感到困擾，就有名網路作家發文表示日前搭機前往日本，隔壁座位卻有位年約6歲的孩童不停吵鬧，認為該童秩序不佳，造成混亂。

留言區就引來許多網友共鳴，說道「真的不要一堆正義魔人覺得我們不體諒，而是小孩帶出來公共場合就是要教育，不是放任他來影響其他人」，表示若連家長都「放棄管教」，會讓同機乘客無法體諒；除此之外，社群上也有不少人認為在大眾交通工具上大聲「講電話」、「聊天」也讓人相當困擾，建議在搭乘公眾交通工具時要盡量放低音量，避免干擾其他乘客。

而「偷吃豆腐」同樣令人無法接受。連知名歌手都曾在直播中淚訴自己搭乘捷運時遭到「性騷擾」，且最後讓該嫌脫逃，感到相當自責，就有粉絲回覆道「碰到下流的人，千萬別害怕，必須勇敢冷靜」、「如果在捷運車廂內，可以請其他旅客按鈴，或請站務人員協助（報警）」，提醒民眾遇到色狼千萬別姑息，必須勇敢舉報。

另外，聲量第三的「遇弱勢不讓座」與排行第五的「逼人讓座」則形成極大反差。公共交通「是否該讓座」一事已爭論許久，日前又因作家李昂發文公審乘客不讓座，引起軒然大波，讓兩派網友爭論不休，有人表示「就是應該要讓座」，也有人認為該反對「情勒」，讓想讓座的人自行讓位，建議民眾在主動讓位的同時，也要避免遭到他人「情勒」。

你時常搭乘大眾運輸工具嗎？你是否曾遇過上述的NG行為嗎？下次搭乘公共交通時，不妨檢視自己有無NG行為，並且避免做出上述提及的行為，為大眾營造出更美好的乘車環境。

原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》


調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「大眾運輸NG行為」相關討論則數。
觀測期間：2022/10/01~2023/10/04，共1年
觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）
快使用全台最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！

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社群 大眾運輸 讓座

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