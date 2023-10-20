不滿客訴蛋餅太少竟酸「大胃王」 業者道歉：開除客服

台北市一家早餐店不滿被客訴訂購4份鮪魚蛋餅的份量太少，竟酸客人「大胃王」，「你還是適合吃飯糰或饅頭夾蛋類型的比較不會餓到」、「真的對分量滿足不了，也謝謝不聯絡」，在PTT被炎上。業者緊急在臉書粉專道歉，坦承出餐時只給2份，已將「用詞和態度不正確」的客服人員開除。

PTT八卦版（ https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1697647649.A.CAE.html ）有網友分享一名女子點餐遭無理對待的遭遇。台北市一家早餐店推出鮪魚蛋餅買一送一活動，林姓女客人透過外送訂購4份，但送來卻是小盒子裝，且份量很少；她向店家反映，卻被酸一頓，回嗆她，「大胃王林○，不知道您對食物份量的理解為何？4份感覺只有1份，那你還是適合吃飯糰或饅頭夾蛋類型的比較不會餓到。看到您之前有過10次訂餐，感謝您這10次的消費，真的對份量滿足不了，也謝謝不聯絡」。

有網友將女子的遭遇轉分享到PTT，他表示，「我家旁邊早餐店兩份都比這多」。其他網友說，「太少了，看來只有1.5份」、「哪有可能這麼少啦」、「覺得蛋太貴是你不努力啊」、「我看店家回覆也很屁」、「那個回覆也酸溜溜的，不專業，以後別去了吧」、「店家有夠嗆」。

網友表示，「少做或少送承認就好，人非聖賢，不懂是在辯什麼」、「消費10次不敢說是常客，但至少是忠實的客人吧，反應一下店家就直接不演了」、「通常看到客人反應4份，像只有收到1份，這種特殊狀況應該是先質疑送錯或是被偷吃，結果竟然是酸常客大胃王，還真有品呢」。

因蛋餅的消費爭議遭炎上，業者昨在臉書粉專發文道歉，確認是出餐份量錯誤，4份鮪魚蛋餅但只給到兩份。「這件事最不能諒解的，是回應您的客服人員，用詞及態度不正確，已經將相關人員開除並不再聘任，造成您的不愉快體驗，真的非常抱歉」。他督導不周，在第一時間未能釐清真相，身為負責人，會坦然面對、絕不推託，再次致歉。