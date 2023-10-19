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台北航空站將拆遠航總部 前董座張綱維發聲喊話
遠東航空今聲明表示，台北航空站透過民事強制執行拆屋還地，預定10月23日上午10時，拆除位於台北市敦化北路405巷123弄5號遠航總部，遠航自救會為抗議不公將發起「守護家園」活動。遠東航空前董事長張綱維說，遠航及個人遭受不公不義待遇，不論多少挫折，不改「重回藍天」志向，他呼籲交通部、行政院正視，在復照行政訴訟、憲法訴訟未有定論前，及時阻止遠航總部被拆命運。
遠東航空聲明指出，遠航復照等行政訴訟目前進入再審階段；且交通部、民航局沿用民航法倉促立法的「復興航空」條款「錯殺遠航」，剝奪人民營業自由權、財產權與工作權作法是否合憲？憲法法庭已分案進行審理。法無定論前即拆除總部形同毀屍滅跡，遠航員工自救會將在遠航總部發起「守護家園」活動，號召待業員工及熱心人士參與。
遠東航空表示，遠航總部即將被拆，主因未能支付土地租金，另有其他債權人提出民事訴訟多次進行拍賣，均以得標者需支付台北航空站土地租金而流標，後台北航空站向法院聲請拆屋還地。惟追溯遠航未能支付土地租金的原因，是2019年12月13日起民航局即禁止遠航班機放飛，又於2020年2月1日政策宣布因應疫情紓困前夕，即1月31日違法越權對遠航撤照，將遠航摒除在民航業紓困名單之外，前董事長張綱維在無任何收入情況下，不惜鉅額成本依舊苦撐至3月31日。
遠航公司指出，最簡單道理，不會有任何一個企業主，會笨到營運難以為繼擬停業，還維持員工照常上班逾3個半月，更何況航空公司鉅額開銷，非一般企業可以比擬。與其說遠航無預警停業，倒不如說受迫於民航局違法作為，惡意將遠航排除在民航業紓困名單外，最終被迫停業。如今民航局所屬的台北航空站，迫不及待「依法」拆除遠航總部可謂錯上加錯，遠航公司將據理力爭。
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