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甲亢掉體重「肉肉女」喜因禍得福停治療 醫籲恐心律不整致命

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
光田綜合醫院新陳代謝科蘇楓琳醫師提醒女性患者，勿因減重因素放棄治療甲亢。圖／光田綜合醫院提供
光田綜合醫院新陳代謝科蘇楓琳醫師提醒女性患者，勿因減重因素放棄治療甲亢。圖／光田綜合醫院提供

台中一名42歲陳姓女子體重65公斤，常為「肉肉」身材苦惱，二年前她因心律不整被送至急診，檢查後才發現罹患甲狀腺機能亢進，一個月內體重減5公斤，她認為不用運動跟節食就瘦下來是「因禍得福」，只要甲亢稍有好轉就會「放棄治療」；卻引起心律不整，半年就進急診，醫師提醒甲亢要控制好。

光田綜合醫院大甲院區蘇楓琳醫師提醒，甲狀腺機能亢進的患者若未獲得良好控制，嚴重是會有生命危險的，不能輕忽嚴重性。

新陳代謝科蘇楓琳醫師指出，在門診中和陳小姐同樣想法不在少數，尤其年輕女性，因此對甲亢的治療並不積極。像陳小姐每次都在心律不整發作後才會乖乖服藥，只要病情稍微好轉，就會自行停藥，等到甲亢症狀失控，又會因心律不整的問題進急診，如此反覆循環，代謝機能也就一直好不了。

蘇楓琳表示，民眾若想減重，還是要以飲食控制與運動為主，而非利用代謝機能異常，使體重減輕，而放棄治療代謝疾病。她說甲亢患者若任由病況愈來愈嚴重，恐進一步惡化至「甲狀腺風暴」（Thyroid storm）。

蘇楓琳表示，甲狀腺風暴引起的死亡率有30%左右，是可能致命的病症，像陳小姐每次都因心律不整發作而緊急送醫，萬一就醫不及，或引發心臟驟停，就有可能造成生命危險，她建議民眾不要為了纖瘦的身材付出如此巨大的健康代價。

蘇楓琳表示，新陳代謝疾病的控制，與患者的用藥觀念息息相關，尤其甲亢的治療時間比較長，是一場耐力賽，但民眾往往自認為症狀有改善，或一時不嚴重，就可以停止用藥或就醫，常使甲狀腺的問題反覆發作，甚至一拖再拖，使得原本還不算嚴重的代謝疾病，因為沒有積極治療使病況加劇。

蘇楓琳提醒甲亢問題的患者，輕微的甲亢通常不會有致命的危險，只要能調整飲食與作息，按時用藥，常能控制，因此民眾在治療內分泌疾病時，多跟醫師討論治療的方式，並遵循醫囑，按時用藥，才是安全的做法。

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