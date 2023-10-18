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畜產會冷凍殺菌液蛋原產地標示錯誤 農業部急發聲明

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
針對產地標示錯誤的液蛋，農業部表示已要求畜產會盡速更正。圖／聯合報系資料照
針對產地標示錯誤的液蛋，農業部表示已要求畜產會盡速更正。圖／聯合報系資料照

國民黨及民眾黨立委9月27日提案要求交代進口蛋流向，據傳農業部16日回函並指出，國內共9家液蛋加工業者購買中央畜產會專案進口雞蛋，並流入各食品大廠及團膳業者，另傳出畜產會委託業者代工生產逾86萬公斤的冷凍殺菌液蛋，有36.5萬公斤原產地標示錯誤。對此，農業部今晚間發布4點聲明。

針對畜產會進口雞蛋調度給加工業者製作成殺菌液蛋流向一事，農業部表示，畜產會6至7月間委託加工業者代工生產冷凍殺菌液蛋共360公噸的液蛋產品，原產地標錯為台灣，目前全部都放置於畜產會冷凍倉儲中，皆在有效期限內，並未銷售出去。

針對立委提案要求公布進口雞蛋製作成加工產品的流量資訊，農業部說，除已提供畜產會調度殼蛋給9家殺菌液蛋加工業者的相關資料，並說明其餘加工蛋品均已在今年7月26日通知各加工業者，將產地標示更正為進口來源國。

各加工業者製作加工品後自行銷售部分，農業部表示，均應由各業者自行管理，並應依衛生機關的規定正確標示，已由衛福部及各地方衛生機講查核各廠的產品流向。

農業部表示，已要求畜產會盡速更正庫存液蛋標示方式，務必遵循相關法規，畜產會委託加工的液蛋皆在有效期限內，且全數均存於倉儲，沒有流入國內市場。

液蛋 畜產會 農業部

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