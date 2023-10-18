不用再怕拿錯藥！ 高雄長庚「一條龍」轉型智慧藥局

高雄長庚醫院每日平均門診病人超過7200人次，藥劑團隊平均一天要處理6.5萬筆處方。在繁忙的工作狀態下，高雄長庚如何用「感應式智慧調劑台」，將AI導入藥品倉儲、辨識與調劑等流程中，提升給藥效率與正確率？

在白色巨塔中，有一群人總隱身在藥物調劑台後方，專注在核對處方，雙手一刻不得閒，忙著在調劑台取藥、包藥。雖然藥劑師沒有直接與病人接觸，但他們的藥事專業，卻與病患得到的醫療服務息息相關。

作為南臺灣重要的醫學中心，高雄長庚醫院每日平均門診病人超過7200人次，龐大的醫療服務量能，讓高雄長庚的藥劑團隊平均一天要處理6.5萬筆處方，在繁忙快速的工作狀態下，為了提升給藥效率，並保障病人用藥安全，高雄長庚藥劑部發展出多項智慧藥事項目。

一路從藥品倉儲管理、裸錠辨識與包裝，再到智慧調劑台，以數位科技整合藥品調劑的各個環節，保障藥品管理和病人安全。其中「感應式智慧調劑台」更已導入全台共16間醫院，包含高雄醫學大學附設醫院、花蓮慈濟醫院等。

高雄長庚的藥劑團隊平均一天要處理6.5萬筆處方，為了提升給藥效率，並保障病人用藥安全，高雄長庚藥劑部發展出多項智慧藥事項目。遠見記者黃菁慧攝

藥物安全通報占比高，給藥正確成醫院大考驗

根據衛福部公布的台灣病人安全事件通報，近五年來，「藥物事件」皆以超過28％的比例占據第一位，等於是每四起通報事件，就有一項是藥物安全事件。

面對藥物安全事件的高比例，高雄長庚院長王植熙給院內藥劑部一大目標：給藥錯誤「零容忍」。

高雄長庚藥劑部部長王郁青提到，對病人來說，「你給錯藥，就是百分百不能忍受，」因此，王郁青帶領藥劑部團隊一同投入數位轉型，藉由導入設備和研發系統來優化流程，進而提升給藥的效率與正確性。

王郁青從文獻中發現，醫院藥物事件超過六成是人為因素所致，於是，他決定從給藥流程的三個不同環節著手，減少藥師工作負荷，才能有效減少調劑錯誤。

儲存與傳遞》藥品自動傳遞系統

面對成千上萬種藥品，藥品儲存與傳遞就是第一個大難題。

為了節省空間並提升傳遞效率，高雄長庚引進工業用途的智慧倉儲，來做藥品傳輸，以取代人力在開架式的藥架上取貨。只要感應條碼，智慧倉儲便會傳遞所需藥品。

雖然找到合適的硬體設備，但工業用的機器要在醫院落地，王郁青坦言，「其實有一大段差距，」導入硬體後如何藉藥師專業，開發出合適軟體，才能讓設備運作流暢，符合藥師調劑藥品倉儲管理需求。

而設備運作的挑戰是要克服轉動效率。工業用途的倉儲旋轉運作像摩天輪一般，能轉到需要的貨品。但，藥師調劑需要不斷取用不同種類的藥品，會造成倉儲花過多時間轉動，並未提升取藥效率。

因此，高雄長庚藥劑部導入機器人揀選邏輯，同品項的藥品集中調配，一種完成後再換到下一種藥品，減少倉儲轉動次數，真正達到「智能」藥品傳遞系統，整體作業效率提升80％。

面對成千上萬種藥品，其儲存與傳遞是一大難題。遠見記者黃菁慧攝

辨識與分包》3D裸錠藥品辨識包裝

取用藥品後，由於裸錠藥品沒有外包裝，往往要由藥師人工裸眼辨識藥品外觀，並數算顆粒數量，才能做包藥調劑。為了提升裸錠的藥品辨識和包裝效率，高雄長庚開發智能裸錠藥品分包暨3D影像檢核系統，交由AI來判讀藥品。

陳銘鴻回想系統建立之初，遭到許多藥師的強力反彈。因為在辨識系統啟用前，需要由藥師手動上傳藥品照片和資訊，以建立藥品的基本資料，「等於藥師未蒙其利，先受其害。」

陳銘鴻深知工作量的增加，自然會引起同事的反彈，於是，他請廠商導入AI系統，自動分析藥品資料並建立數位檔案，才終於解除同仁對系統的抗拒。而該系統不只為內部同仁愛用，也獲得2020年國家醫療品質獎的智慧醫療銀獎。

智慧調劑台》 減少錯誤並提升效率

不只藥品傳輸和裸錠辨識分包，智慧調劑台更是智慧藥局的重要設備，從調劑台解放藥師。

智慧調劑台導入電子標籤，當掃描藥袋上的條碼，儲存該藥物的櫃子便會亮起導引燈，讓藥師知道該藥品存放位置。而藥櫃也搭配光柵，用來感應藥師的取藥手勢，若取錯格子，系統會出現警示聲音，且藥師無法進行下一項藥品調劑，強化取藥的正確性。

以前，藥品調劑過程完全採人工作業，為求給藥正確，需要由不同藥師重複確認，耗費時間與人力，人員也容易因為長時間工作，專注力下降而出錯。高雄長庚藥劑部投入超過7500萬元，與廠商合作開發「感應式智慧調劑台」，目前的取藥正確率高達百分百，特殊藥品的調劑管理效率也提升76％。

然而，智慧調劑台在真正試用時，原先用來善意提醒的警示燈，卻反而成為使用阻礙。

陳銘鴻觀察，當導引燈亮起，藥師雖知道取藥位置，但還需要伸手將燈關掉，「藥師會覺得那麼麻煩，還不如我自己拿藥，」工具若增加工作流程，即使只是多一個簡易的關燈步驟，累積下來也會造成不少時間損耗，減低現場人員使用意願。後來，改成感應光閘，透過光閘感應，來確認取藥位置，藥品拿走就自動熄滅光源，以此克服關燈問題。

藥師透過光閘感應來確認取藥位置，藥品拿走就自動熄滅光源。遠見記者黃菁慧攝

智慧藥局節省人力，創造藥事專業多元價值

為了打造智慧藥局，提升給藥效率與品質，高雄長庚於藥品流程的多樣環節中，導入數位科技，並藉由藥師專業，從中不斷與廠商討論修正，才終於完成符合「人因設計」的版本。

這套智慧藥事系統不僅被第一線藥師愛用，也讓新進人員的訓練時長縮短18天，高雄長庚藥劑部總藥師許茜甯觀察到，近年許多實習藥學生因為這套智慧藥事系統，而選擇到高雄長庚實習，希望能多面地運用學校所學的藥事專業。

在智慧醫療多點開花的時代，其應用也日漸多元。當藥事專業系統優化後，讓藥師們能跨出調劑台，走入病房和診間，主動參與在醫療照護過程，不僅深化藥師工作價值，更使病人獲得更全面的醫療照護品質。

（本文出自2023.10.17《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）