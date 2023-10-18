保健品功效宣稱促鐵吸收評估修正 再刪動物實驗

獲「小綠人」認證標章的健康食品，功效多須經動物實驗，但屢遭質疑涉虐待。食藥署今天預告修正促進鐵可利用率保健功效評估方法，刪除動物實驗；已4項健康食品功效宣稱調整。

不少民眾習慣購買有「小綠人」認證標章的健康食品，目前健康食品在台灣可宣稱保健功效項目共13項，若要證實效果多須透過動物實驗，屢遭動保團體質疑涉虐待動物。

衛生福利部食品藥物管理署16日預告修正「健康食品之促進鐵可利用率保健功效評估方法」，名稱並修正為「健康食品之輔助調節血鐵保健功效評估方法」，預告評論期60天。

食藥署副署長林金富今天在例行記者會中說明，最主要是刪除動物實驗，外界很關心這部分，另外還包括修正評估方法名稱、修訂受試對象條件、受試人數及安全性監測項目、修訂數據統計分析方法與結果判定規範及保健功效宣稱等。

食藥署食品組副組長鄭維智簡報指出，受試對象從現行65歲以下成年健康女性，修正為18歲至65歲女性；受試人數從原本每組至少20人，調整為每組不得少於30人，而保健功效宣稱可加入其他相近具科學依據詞句，同時預告修正刪除動物試驗。

食藥署現行開放13項健康食品功效宣稱包括「抗疲勞」、「輔助調節血壓」、「牙齒保健」、「促進鐵吸收」、「骨質保健」、「胃腸功能改善」、「調節血糖」、「不易形成體脂肪」、「調節血脂」、「免疫調節」、「輔助調整過敏體質」、「延緩衰老」、「護肝」。

鄭維智說，從110年開始至今，針對抗疲勞、輔助調節血壓、牙齒保健、促進鐵吸收等項目，已陸續刪除動物試驗，將持續修法精進。

食藥署強調，健康食品本質仍屬食品，並沒有等同藥品的效果，也無治療疾病的作用，若身體有任何不良狀況仍應循正常醫療管道診治，切勿自行食用誇大功效或宣稱療效的產品，以免花錢又傷身。