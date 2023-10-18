健康你我他／骨痛竟是淋巴癌 醫陪我度過8次化療

我沒有三高，也沒有慢性病，不抽菸，不酗酒，生活作息正常，也經常運動，算是很注重養生，職場環境是校園，每天接觸活潑可愛的青少年，唯一的壓力就是如何提升學生的成績，能考上好大學；家族沒有不良遺傳因子，父母晚年生活也很健康，超過80歲離開我們，算高壽了，我卻在十年前得到了癌症。

那一年五月，我的左手臂骨頭有點不舒服，以為是勞動過度，不以為意，後來愈來愈痛，痛到舉不起來，看過附近骨科診所，照X光說是五十肩，打針和復健，還是沒有改善，忍痛過了兩個月，突然無緣無故發燒到38度。

到高雄榮總掛感染科和骨科，骨科醫師問診後，馬上要我照X光，看完報告，醫師默默的抬起頭嚴肅地告訴我，「怎麼到現在才來看病，左手臂上半段的骨頭，有像蛋殼一樣的裂痕，這是癌症引起的。」

我流下傷心不安的眼淚，一片茫然，醫師要我第二天住院檢查，經過電腦斷層和骨頭掃描之後，發現肝臟有7公分的腫瘤，切片檢查結果是淋巴癌，轉診到血液腫瘤科，由林世哲醫師團隊治療。

經過8次化療和10次骨頭手臂電療，終於痊癒，化療期間的不舒服和心裡的恐懼難以言喻，謝謝高雄榮總完善醫療設備和林世哲醫師帶領的醫療團隊，給我身心最好的治療。