苗栗防登革熱 公館設擴檢站採檢

苗栗縣公館鄉10月13日確診1例本土登革熱病例，抗原、抗體都呈陽性，縣府衛生局嚴陣以待，昨天傍晚緊急成立擴大採檢站，通知約250人免費抗原快篩，找出社區可能的隱藏個案。

苗栗縣至昨累積3例本土、2例境外登革熱病例，縣務會議昨討論疫情，衛生局長張蕊仙說，公館鄉福星村出現71歲女性本土登革熱病例，個案沒有明顯旅遊史，因抗原、抗體都呈陽性，表示感染有一段時間，衛生局、環保局及公館、銅鑼鄉公所等有關單位已加強清除孳生源，發放醫療院所快篩劑，並宣導相關症狀問診，主動建置擴檢站。

擴檢站設在公館鄉福星村200號全家便利商店公館福星村，前天緊急通知福星村3鄰、6鄰、8鄰家戶約250人，昨天傍晚5時至7時以免費登革熱抗原快篩採檢，30歲以上民眾加碼限量免費C型肝炎快篩，若有疑似症狀及懷疑感染之虞，或有出國、南部旅遊史民眾無法配合，可電037-224732預約。

衛生局指出，公館鄉本土登革熱疫情調查，老婦人日常活動地點主要在住家附近及銅鑼鄉九華山大興善寺，10月初出現發燒、胃痛及腹痛等症狀，10月11日經醫療院所採檢快篩陽性後通報，13日深夜經疾管署綜合研判登革熱確診。

縣府14日成立應變工作小組，同住者4人採檢均為陰性，附近住戶及銅鑼鄉九華山大興善寺員工及志工，初步健康調查目前均無症狀，將持續清消、評估，監控至今年11月。