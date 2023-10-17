流感仍處流行期 11個月男嬰流感併發心肌炎及肺炎死亡

流感仍處流行期，疾管署發言人曾淑慧今天表示，上周門急診類流感就診人次為9萬386人次，較前一周下降，可能受連續假期部分門診休診影響，須持續觀察後續疫情變化。

疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，近四周合約實驗室分離情形以流感病毒為多，以A型H1N1及H3N2共同流行，同時呼吸道融合病毒檢出陽性數仍多，顯示社區呼吸道病毒活動度增加。

疾管署防疫醫師林詠青說，上周新增40例流感併發重症 （23例A型H1N1、17例A型H3N2），年齡介於未滿10歲至90多歲，發病日介於9月25日至10月12日，均未接種流感疫苗，其中35例具慢性病史。另，新增8例死亡 （3例A型H1N1、5例A型H3N2），除了1名個案為11個月大男嬰外，其餘年齡都在40歲以上；發病日介於8月22日至10月8日，均具慢性病史，其中7例未接種流感疫苗。

林詠青說，該個案為北部11個月大男嬰有先天心臟病，初始有發燒，後來退燒後出疹，因此醫師研判感染玫瑰疹，後續又發燒且出現活動力下降、食慾不振等症狀因此就醫。就醫時亦有發燒、喘、發紺、血壓偏低 ，經過快篩確認流感陽性加上有休克因此入住加護病房，經檢查有心肌炎及肺炎兩種重症；死因研判是流感併發心肌炎造成心因性休克以及心肺衰竭過世。

曾淑慧表示，近期流感疫情呈上升趨勢，符合公費流感疫苗接種資格民眾請儘早接種。感染症醫學會理事長王復德也說，流感病毒極易產生變異，每年流行的病毒都會稍有不同；即使病毒未發生變異、疫苗成分相同，接種4至6個月後保護效果即可能下降，因此建議每年均須接種1次。

疾管署表示，流感群聚通報以校園為多，請學校、幼兒園、補習班、兒童課後照顧服務班與中心加強注意防範；亦請民眾務必做好手部衛生與咳嗽禮節，如出現呼吸困難、急促、發紺（缺氧）等危險徵兆，請儘速就醫，並配合醫師指示服藥，尤其若是自身及親友為65歲以上長者、嬰幼兒、高風險慢性病人及孕婦等流感高危險群，應特別留意健康狀況。