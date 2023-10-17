客運人力荒運量回不去 部分實體場站、人工售票退場

客運業缺工問題嚴重，加上運量難以提升，除了導致路線減班、停駛，現有部分國道客運售票場站也縮短營業時間或調整為招呼站。像是國光客運麟洛站改為無售票服務，桃園長庚轉運站櫃台售票服務也縮短5.5小時，統聯客運仁德站改為招呼站。業者坦言，調整場站主因班次、路線減少，在節省人力的情況下，勢必有所調整。

國光客運近日公告，麟洛站10月1日起撤站，只提供旅客上下車，不再提供售票服務，乘客可至鄰近超商購票，若需使用回數票、社福卡可先行上車，到屏東轉運站再劃位；桃園長庚轉運站10月16日起因站務人力調整，售票服務時間從原先上午6點15分至晚間9點45分，調整為上午10點至晚間8點。

國光客運表示，客運業普遍虧錢嚴重，多個站體都勉強營運，疫後有些站點乘客服務還是很少，像是麟洛站以前有永達技術學院學生支撐，現在學校收掉後，班次也變少，撤站後民眾可搭車到火車站再補票；桃園長庚轉運站主要路線為行駛至新竹及台南，至今班次運量還是沒起色，需要服務的人力就不用這麼多。

另外，國光客運也說，現在客運業駕駛缺工還是很嚴重，原先一部車基本要配1.15名駕駛，現在配比不到0.8，光是國光就缺大約400多名駕駛，希望政府針對國道客運政策要通盤檢討，像是17年沒調整的運價，希望能從寬認定。

首都客運也說，為節省人力，首都客運台北-宜蘭國道客運路線在宜蘭縣的五結、壯園及頭城等3個招呼站，都在站牌裝設驗票機，採無人管理的方式營運。另外，首都客運也公告，考量搭乘率下降，10月30日起663路線從原先固定4車次，改為2車次固定班次、2車次為預約公車，過去542路線也已調整為預約公車，發車前14天至2小時預約。

統聯客運早在7月也公告，7月17日起仁德站將改為招呼站，並調整1613台北-屏東、1625台中-台南路線。統聯客運表示，目前人力缺工大部份還是在駕駛，營業站調整除了人力外，還會以客況及場站成本為考量，近期包括屏東及員林站也配合聯營班次調整營業時間。

公路局表示，場站營運調整主要和人力、行駛班次及售票自動化有關，有些業者考量路線乘客沒這麼多，就會適度調整營運方式，加上不少民眾逐漸習慣轉往自動售票機或網路訂票，場站就不需要這麼多人力，對於業者做出調整都予以尊重。至於國道客運運價調整方案目前尚未收到中華民國公共汽車客運商業同業公會全國聯合會提報。

公路局也說，近期部分業者將班次改為預約公車，大多是幸福巴士等偏遠路線，業者提報時也須附有執行計畫等，考量長者不擅於使用網路，預約常用方式也包括電話，其次才是用網路、APP等。